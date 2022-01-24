【有相睇】持貨42年勁賺31倍　保留原裝格局　有絕版新鴻基標誌窗花

有長情業主疫市下沽貨。美聯物業鍾家豪說，荃灣中心2座高層A室，實用面積377平方呎，原叫價438萬元，終以435萬元易手，實用呎價約11,538元。據了解，原業主於1980年以13.5萬元從發展商購入上址，持貨至今42年，現帳面獲利421.5萬元，物業期內升值31倍。

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從代理提供的單位相片可見，單位保留當年大部分原裝裝潢，如新鴻基標誌窗花，而廚房亦為原裝裝潢，足見發展商用料好，質素有保證。據恒生銀行網上估價網資料顯示，單位估值471萬元，換言之上址成交價低估價約7.6%。

值得留意的是，近期疫情嚴重，各區二手交投明顯減少，被問到近期荃灣區市況，鍾家豪說，在剛過去的周六及日，荃灣區二手成交約8宗、與上周相若。

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