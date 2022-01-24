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【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠

股樓投資 18:46 2022/01/24

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人氣王姜濤代言滙豐旗下電子錢包PayMe，帶上貓耳朵的造型深入民心，那一句「PayMe Pay PayMe...」的歌詞更是如洗腦式般叫人朗朗上口。為迎接虎年，PayMe繼續找來以姜濤為首，再加上歌手菀之、女團成員邱彥筒Marf 、許軼Day以及YouTuber雞丁，與吉祥物PayMeow合作，宣傳新群組利是功能。

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這個群組利是功能自上星期二（18日）開始，PayMe用戶至今共收取超過150萬封利是，反應非常踴躍。姜濤代言的產品向來都深得「姜糖」們大大力支持，他們一直有句說法：「見濤即買」，所以有見今次姜濤再度代言PayMe，並推出群組利是功能，「姜糖們」也事不宜遲密密在群組間收發利是，且大叫好玩。期間PayMe APP更一度出現因太多人使用而要稍後再嘗試的顯示，大家更笑言是要為滙豐進行壓力測試！

【姜濤現身滙豐】滙豐夥姜濤推「1.23 Go Goal Day」贏獎賞錢 　總行外牆設「特大姜濤」燈光匯演【見下頁】

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同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

由於第一輪的消費回贈在短短3日已經額滿，故PayMe宣布加推第二輪獎賞，額外推出7萬張優惠券。即日起至2月15日，PayMe用戶派發一封總額至少250元的群組利是，並有最少五位收款人領取，即可獲贈28元獎賞。用戶只需於遍布全港超過2萬間網上及實體PayMe for Business商戶，以PayMe 消費滿50元或以上，即會自動扣除獎賞金額。推廣期內，每位用戶最多可獲贈一次獎賞（只限未於第一輪獲取優惠券之用戶）。

PayMe推出全新群組利是功能 玩遊戲贏姜濤、女團Collar Marf、Day簽名禮品【見下頁】

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同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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記者：張以正

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