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【電動車】傳雷諾日產三菱合作 拓電動車業務 5年斥資逾1700億

股樓投資 17:40 2022/01/24

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據《路透社》引述消息人士報道，雷諾、日產和三菱三大車廠計劃合作拓展電動車業務，並將投資金額增加三倍。

消息人士稱，名為「2030 年聯盟」的計劃預計會在周四（27日）公布，將在未來五年內投資超過200億歐元（約1,763億港元）用於電動車研發。預計到2030年前，利用5個共通底盤，推出30多款新型電動車。這三家公司原本已在電動車方面投入了100億歐元，換句話說，最新投資金額是原有的3倍。

報道引述消息人士指，這5個共通底盤，三家公司料於2030年前研發和推出的電動車中佔90%。目前已有4款底盤完成開發或開發到一定階段。

日產發言人表示拒絕對臆測發表評論，雷諾和三菱的發言人則未有回應。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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