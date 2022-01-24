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【數據中心地位】香港重返全球數據中心Top 10　亞太地區排名第2

科技 16:03 2022/01/24

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戴德梁行最新發布的《2022年數據中心全球市場概覽》報告顯示，香港重返全球數據中心首十位，綜合排名位列全球第二。

疫情促使行業數碼轉型，同時帶動數據中心需求增長。根據戴德梁行最新發布的《2022年數據中心全球市場概覽》報告顯示，香港、新加坡和悉尼同時躋身全球首十名數據中心市場之列。香港去年排首十名以外，到2022年大幅躍升至全球第六，亞太地區排名第二。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，香港擁有多項有利數據中心產業發展的優越條件，包括有大體量在建的數據中心項目，完備可靠的網路設施以及主要雲服務商。而數據中心投資者和營運商在香港的需求強勁，在2021年錄得大量成交個案。另預計未來五年，市場上將出現約550萬平方呎的新供應。

【ESG】刺激數據中心基建　施耐德倡可持續發展框架

【數據中心】中移動火炭數據中心動工　料2025年投入服務

不過他又指，本港中長期的供應將受制於土地短缺和電源供應限制，當中以荃灣、葵涌等數據中心集中地的情況最為嚴峻。若要推動香港成為世界級的數據中心樞紐，政府和電力公司必須在這些區份增加合適土地供應和提升電力配置，以突破現時業界面對的樽頸情況。

【數碼轉型】企業揀選數據中心　可持續發展成考量因素

2022年全球數據中心綜合排名：

  • 1/ 北維吉尼亞
  • 2/ 矽谷、新加坡
  • 4/ 芝加哥、亞特蘭大
  • 6/ 香港
  • 7/ 鳳凰城
  • 8/ 悉尼
  • 9/ 達拉斯
  • 10/ 西雅圖、波特蘭

全球在建的數據中心數量持續攀升，報告指，全球有相等於4.1吉瓦（GW）電力容量的數據中心設施正加緊建設，高於去年的2.9吉瓦和前年的1.6吉瓦。最大主要客戶群對於能提供100兆瓦（MW）電力的巨型數據中心的需求愈來愈殷切。

責任編輯：張寶燕

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