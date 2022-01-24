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【英國疫情】蘇格蘭強制口罩令或維持數年 首席部長警告

環球社會熱點 16:12 2022/01/24

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英格蘭早前指最快或在本周解除Plan B計畫，僅保留室內口罩令，其他地區亦陸續放寬防疫限制。但蘇格蘭首席部長施雅晴警告，當地口罩令或會維持數年。施雅晴表示，配戴口罩可控制病毒傳播，故口罩令值得維持。據悉，蘇格蘭周一（24日）起放寬防疫限制。

世衛指歐洲疫情或正邁向終點 3月6成人中Omicron 【下一頁】

蘇格蘭夜店等場所周一起可恢復營業，室內聚會僅限3個家庭的限制亦會取消，惟民眾仍須在商鋪等場所配戴口罩。施雅晴（Nicola Sturgeon）周日（23日）表示，政府或會強制要求未來數月內，民眾在公共場所必須配戴口罩。

施雅晴其後被記者問及，口罩令會否維持數月甚至數年。施雅晴回應指，希望任何措施不會實施超過必要的時間，惟配戴口罩是所有人力所能及的事情，明白民眾不喜歡戴口罩，但表示口罩可有效防止病毒傳播，配戴口罩是每名民眾應做的事情。她更補充指，建議亦適用於世界許多國家。

英國更新Omicron變種20大症狀 一症狀關乎腦部 【下一頁】

蘇格蘭衛生部上周六（22日）錄得30人染疫死亡，創當地9月以來高位。英國國家統計局數據顯示，英格蘭和蘇格蘭感染比例相似，平均每20人就有1人受感染。施雅晴堅持之前實施的限制措施具必要性，雖承認明白民眾都想恢復正常生活，但指需認識到病毒不可預測性。

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責任編輯：李俊儀

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