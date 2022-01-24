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【新興熱潮】獲KAWS、周杰倫、林俊傑等名人加持 FWENCLUB聯乘花井祐介NFT項目首登Discord

環球政經 17:33 2022/01/24

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藝術及創意品牌AllRightsReserved旗下新設的數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB，繼月前推出全球首個Netflix獨家授權的《魷魚遊戲》玩具，及首位奧運滑板金牌得主堀米雄斗的NFT作品反應熱烈後，FWENCLUB再有新搞作！

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

FWENCLUB聯同日本藝術家花井祐介Yusuke Hanai帶來其首個NFT系列People In The Place They Love，同時同步於上海舉辦花井祐介大型個人作品展，展開全新虛擬收藏第一發，供藏家們同時擁有虛擬及實體收藏品，截止現時為止，FWENCLUB Discord已經突破10萬人次，並打破了亞洲紀錄。

花井祐介認為NFT特質正好可以表達出自己創作的想法，今次發行1,000個限量NFT，是三個階段中的第一段，將包含1,000個限量的獨特NFT，且將有超過75個屬性以及20個傳奇藝術作品。本系列名為《People In The Place They Love》，靈感來自於藝術家花井祐介曾經工作過的一家現已倒閉的酒吧，以及他在那裏度過的美好時光。他一直想在metaverse元宇宙之中重新創建它。

更多詳情：

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今次《People In The Place They Love》NFT系列於上星期六（22日）晚上9時正式曝光，FWENCLUB同步在Discord上開設社群，超過50位潮流界與藝術界收藏大咖名人紛紛入社並力撐，包括KAWS、周杰倫、太陽Taeyang、林俊傑、陳柏霖、FUTURA、Verbal等名人的加持。

FWENCLUB Discord 會員若有興趣購入限量1,000個NFT的機會，可於截止日期前完成指定步驟，此NFT將於2月發行，分為預購與公開販售。FWENCLUB說明若擁有此次NFT，還會可能被邀請加入花井祐介的獨家收藏社群，享受福利和優惠。持有者將能夠獲得社群獎勵，如限量版作品的早期購買權、即將到來的NFT輪候權以及在元宇宙的獨家體驗。

另外，花井祐介大型巡迴展覽《FACING THE CURRENT迎浪當下》上海站在上海寶龍美術館舉行，由昨日至下月22日。展覽紀念人偶雕塑抽籤登記由上星期四（20日) 上午11時至今日下午1時。

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責任編輯：潘曉豐

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