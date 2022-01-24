▲ 【美國加息】施羅德：聯儲局料3月加息10月縮表 核心通脹壓力正在加深

市場關注聯儲局主席鮑威爾於本周議息會議的，會否對3月加息有何暗示。施羅德投資首席經濟師及策略師Keith Wade認為，參照最新通脹數據，商品價格上漲是讓年度消費物價指數（CPI）這項通脹指標向上的原因之一，但更讓人憂慮的是食品及能源除外的核心通脹按年增長了5.5%，是自1991年以來最高，而且從12月情況可見，雖然能源價格上漲稍為緩和有助改善通脹情況，但有別於之前的經濟週期，整體通脹已不足以因此回落，需要核心通脹壓力同樣得到舒緩才有效果。

Keith Wade指，核心通脹壓力跟疫情所致的供應層面問題有著密切的關係，意味零售商遭遇到無法應付需求增長的情況，因而需要提高價格應對。

近日調查顯示，在Omicron變種病毒出現前，供應鏈瓶頸問題本已有緩和跡象，但隨Omicron快速傳播，勞動人口或需被迫隔離，甚至住院，供應鏈再次遭到新一輪的壓力。最新的通脹數據清晰地反映出核心物價的升幅加快。或許讓人更憂慮的是隱性服務價格的升幅，這主要受房屋市場所帶動，而且傾向是週期性的上升。佔整體消費物價指數近三分之一的住屋成本於去年上升4.1%，是自2007年樓市泡沫爆破前以來最高。在按揭利率偏低的支持下，樓市明顯向好，這意味通脹正在加深。

他稱，即使整體通脹有可能降溫，核心通脹亦似乎將於今年第一季度內持續向上發展。隨著Omicron的影響逐步消退，預料供應鏈及勞動人口短缺問題將於稍後時間緩和，而價格亦將相應回落。

Keith Wade稱，對聯儲局而言，基於對價格上漲或會令緊張的勞動市場工資水平上升的憂慮，通脹持續的風險仍然相當明顯，聯儲局很可能於3月加息。Keith Wade預期，美國利率將於今明兩年進一步向上發展，使利率於2023年6月或之前升至1.5厘的水平，並預期聯儲局將於10月開始縮減其8.7萬億美元的資產負債表。

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