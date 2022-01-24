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【英鎊定存】英鎊短存息最高12.88厘 花旗料英國下周加息0.25厘

15:56 2022/01/24

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英倫銀行於大年初三議息，市料再加息0.25厘。

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英國將於本周四（1月27日）解封，市民在公眾場合毋須戴口罩，英倫銀行亦於下周四（2月3日）議息，花旗憧憬再加息0.25厘，令政策利率加至0.5厘。華僑永亨經濟師認為，英國的就業數據及通脹超預期，英倫銀行於2月初再加息的呼聲甚高，而首相約翰遜的政治風波漸淡化，短期皆有利英鎊走勢，未來兩周鎊滙兌美元料介乎1.338至1.39上落，兌港元的阻力位在10.42，支持區約為10.825。惟須注意，高通脹打擊零售業，央行官員也預警，通脹高企料持續一段時間。

花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖早前回應本報查詢指，英倫銀行出乎意料於去年12月議息會議中，宣布加息15點子，目前的目標利率報0.25厘，即時刺激英鎊向上。預計英倫銀行在今年一季度或再次加息25點子至0.5厘。中長期來看，英倫銀行加息速度不及預期，加上英歐貿易問題或使經濟復甦承壓等因素，對英鎊可能產生下行壓力，但短期來看，英鎊貶值速度有機會出現一定緩和。

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加元定存息最高12厘【下一頁

專家認為，全球緊盯美國聯儲局本港時間周四（1月27日）的議息結果，又靜觀大年初三英倫銀行今年首次議息。

港銀早已搶閘加英鎊定期存款息，包括招商永隆及上商等全面加息，對鎊滙有需要者，不妨先開立7天英鎊定存先賺息，目前中銀香港 （02388） 及集友有10厘年息，滙豐（HSBC）年息達11厘，恒生 （00011） 及南商有年息12厘，冠絕全城的是富邦，7天英鎊定存有12.88厘年息，以上限3000萬港元計，未扣換滙料可賺息逾7萬港元。

綜合外電分析指，英國脫歐後遺症、土耳其貨幣貶值危機、以至俄烏地緣政局等，累歐元積弱，變相拖英鎊的後腿，滙市中人估計，就算英國再度加息，暫難刺激鎊滙大升。英鎊兌美元今午暫報1.36。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪補充，3個月內料英鎊報1.26、未來半年到1年再下試1.3；而今年或加兩次息、累加合共0.5厘，令政策利率達至0.75厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

南洋商業銀行 恒生銀行（00011） 富邦銀行 加息 美國聯儲局 英倫銀行 英鎊 外幣定期存款 定期存款

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