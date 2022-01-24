【港元拆息】供樓相關1個月HIBOR連升7日　創今年高位

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港元中期拆息（HIBOR）走強，3個月拆息已連升8天，今報0.30083厘，是去年1月以來高位。與樓按相關的1個月港元拆息亦與兩周拆息同創今年高位，前者7連升，今報0.16458厘；後者3連升，今報0.12756厘。
港元短期拆息則個別發展，隔夜拆息終止三連跌回升，今報0.7524厘。不過，1周拆息輕微回落，報0.10714厘。
表﹕港元拆息變幅
|拆息
|本周一（24/1/2022）
|上周五（21/1/2022）
|變幅
|隔夜
|0.07524
|0.05143
|+0.02381
|1星期
|0.10714
|0.10738
|-0.00024
|2星期
|0.12756
|0.12482
|+0.00274
|1個月
|0.16458
|0.16060
|+0.00398
|2個月
|0.21458
|0.20994
|+0.00464
|3個月
|0.30083
|0.29339
|+0.00744
|6個月
|0.44119
|0.40536
|+0.03583
|12個月
|0.63786
|0.59107
|+0.04679
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