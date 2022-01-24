【港元拆息】供樓相關1個月HIBOR連升7日　創今年高位

▲ 供樓相關1個月HIBOR連升7日創今年高位，3個月拆息亦見1年高。

港元中期拆息（HIBOR）走強，3個月拆息已連升8天，今報0.30083厘，是去年1月以來高位。與樓按相關的1個月港元拆息亦與兩周拆息同創今年高位，前者7連升，今報0.16458厘；後者3連升，今報0.12756厘。

港元短期拆息則個別發展，隔夜拆息終止三連跌回升，今報0.7524厘。不過，1周拆息輕微回落，報0.10714厘。

表﹕港元拆息變幅

拆息 本周一（24/1/2022） 上周五（21/1/2022） 變幅 隔夜 0.07524 0.05143 +0.02381 1星期 0.10714 0.10738 -0.00024 2星期 0.12756 0.12482 +0.00274 1個月 0.16458 0.16060 +0.00398 2個月 0.21458 0.20994 +0.00464 3個月 0.30083 0.29339 +0.00744 6個月 0.44119 0.40536 +0.03583 12個月 0.63786 0.59107 +0.04679

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