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映築首批開售6小時全沽清　即加推68伙折實654萬起　個別單位加價約6%

股樓投資 15:55 2022/01/24

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疫情無阻新盤銷情，由恒地及市建局合作發展的長沙灣映築上周六（22日）起首輪賣樓138伙，扣除2伙市建局「樓換樓計劃」單位後，由恒地負責銷售的136伙單位於開售後6小時內全數沽出。發展商宣布加推68伙單位應市，同時上載新一份銷售安排，定於本周四（27日）進行次輪銷售。

據新一張價單顯示，映築加推的68伙單位全屬兩房間隔，實用面積介乎322至377平方呎，價單定價688.4萬至853.7萬元，價單呎價由21,379元至26,322元；以最高會優惠率5%計，折實售價由653.98萬至811萬元，折實呎價則由20,310至25,006元，平均呎價22,670元。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

值得留意，新一張價單第4號，部分單位較舊價單提價約6%出售。其中，項目28樓C室，實用面積322平方呎，價單定價為753.5萬元，價單呎價23,401元；對比首張價單中的27樓D室，Z價單定價為711.6萬元，價單呎價22,099元，兩個單位實用面積及間隔相同，樓高一層單位售價提高約5.9%。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，首批單位全數沽清，反映市場反應踴躍，加推單位定於本周四（27日）銷售，並會於周二（25日）截票。

映築示範單位

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同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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撰文 : 謝昕蕎

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