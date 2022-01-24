  • 20°C
香港時間 : 2022124日 (一) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第5波疫情】港府：公務員1.25起輪流在家工作 部分公共服務或受影響

理財智慧 16:22 2022/01/24

分享：

本港疫情持續反覆，政府今日（24日）宣布，由明天，即1月25日起，政策局和部門安排公務員輪流在家工作，預料個別部門或會因此暫時減少部分公共服務。

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

公務員事務局發言人表示，在大致維持基本公共服務和不影響抗疫工作的前提下，政策局和各部門會檢視其公共服務需求，並按運作需要推行上班安排，以減少辦公室地點在同一時間的員工數目。

發言人亦呼籲市民盡量透過郵寄、投遞箱或互聯網等獲取所需服務，而進入或身處政府大樓和辦事處必須佩戴口罩，並遵從相關部門實施的感染控制和社交距離措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。

政府表示，會密切監察疫情發展，適時再檢視情況，又指僱主也應盡量讓員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸。

【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

開啟hket App，閱讀全文
疫情 在家工作 香港 公務員事務局

上一篇文章

【有相睇】持貨42年勁賺31倍　保留原裝格局　有絕版新鴻基標誌窗花

下一篇文章

【職場熱話】同事無故曠工 上司聯絡才稱請假半月 無薪假也不在乎 眾人得知真相哭笑不得
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微
【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微
【利財筆記】林本利：2021年投資策略檢討
【利財筆記】林本利：2021年投資策略檢討
【有盈退休】曾智華：搭一轉「大酒店順風車」
【有盈退休】曾智華：搭一轉「大酒店順風車」
[新股IPO] 亞洲私募基金太盟傳計劃來港上市 集資20億美元
新股IPO] 亞洲私募基金太盟傳計劃來港上市 集資20億美元
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【二手樓價】原本想買同區新盤　豈料超出預算　終遇劈價二手盤　466萬買市區樓
【二手樓價】原本想買同區新盤　豈料超出預算　終遇劈價二手盤　466萬買市區樓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款