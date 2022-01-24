【第5波疫情】港府：公務員1.25起輪流在家工作 部分公共服務或受影響

本港疫情持續反覆，政府今日（24日）宣布，由明天，即1月25日起，政策局和部門安排公務員輪流在家工作，預料個別部門或會因此暫時減少部分公共服務。

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公務員事務局發言人表示，在大致維持基本公共服務和不影響抗疫工作的前提下，政策局和各部門會檢視其公共服務需求，並按運作需要推行上班安排，以減少辦公室地點在同一時間的員工數目。

發言人亦呼籲市民盡量透過郵寄、投遞箱或互聯網等獲取所需服務，而進入或身處政府大樓和辦事處必須佩戴口罩，並遵從相關部門實施的感染控制和社交距離措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。

政府表示，會密切監察疫情發展，適時再檢視情況，又指僱主也應盡量讓員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸。

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責任編輯：潘曉豐