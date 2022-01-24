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【YouTube】更方便用家！　外媒爆YouTube「影片重播」將增設實用功能

科技 15:47 2022/01/24

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若果該功能正式推出，用戶未來在觀看YouTube影片時，無需使用重頭開始的循環播放功能，直接選擇想要的段落即可使用重複播放。（AFP）

現時YouTube內置的播放器，除了提供一鍵自動重複播放的選項，未來有望增設可持續重播某個特定時間影片的循環播放功能，增加用戶的使用體驗。

【資料轉移】WhatsApp擬增新功能 Android聊天紀錄可轉至iOS

據《XDA開發者論壇》報道，YouTube App最近於Google Play商店發布「17.01.36」更新版本，而在當中的APK檔案發現與「段落重複播放模式」相關的新字符串。由於目前的播放器只有一鍵重播的選項，並未有可於特定段落章節進行重複播放，報道推斷YouTube可能正準備推出新功能。

【Safari漏洞】蘋果急推iOS 15.3 RC版修復 防用戶瀏覽記錄、Google ID外洩

至於具體的操作方式、推出時間等，官方目前仍未公布。若果該功能正式推出，用戶未來在觀看YouTube影片時，無需使用重頭開始的循環播放功能，直接選擇想要的段落即可使用重複播放。

【網絡監管】定向廣告將消聲匿跡？ 《數碼服務法》進一步限制科企追蹤用戶數據

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：廖淑瑩

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