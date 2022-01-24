【蘋果造車】再現人事變動！蘋果自動駕駛汽車計畫　研發團隊負責人跳槽Meta

▲ 蘋果汽車團隊的軟件工程項目管理負責人已離職，並跳槽到Facebook母公司Meta。（法新社資料圖片）

近年各大科技巨頭積極發展自動駕駛汽車，蘋果（Apple）也不遑多讓，目標推出自家的自動駕駛電動汽車，惟蘋果汽車團隊的軟件工程項目管理負責人已離職，並跳槽到Facebook母公司Meta，是次人事變動或將會影響蘋果發展自動駕駛汽車的原計劃。

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據外媒《9To5Mac》引述彭博社記者Mark Gurman指，前蘋果汽車團隊軟件工程項目管理負責人Joe Bass於蘋果任職七年後，於早前離職。Joe Bass也在Linkedin確認是次消息，並表示將出任Facebook母公司Meta的技術項目管理總監一職。

事實上，這並非蘋果近年首次出現重大的人事變動，Mark Gurman指出，蘋果的汽車團隊早於2021年年初已出現高層離職的情況，前汽車研發團隊負責人Doug Field、負責蘋果汽車項目硬件的 Michael Schwekutsch和頂級工程師等人也相繼離職。

Mark Gurman認為，2022年將會是蘋果自動駕駛汽車計劃注定成敗的一年，蘋果公司內部的目標是在四年內完成自動駕駛系統的研發，並於2025年發布自家自動駕駛汽車。

據悉，蘋果汽車的發展方向並不是簡單地將現有電動汽車與自動駕駛功能相匹配，而是以完全具駕駛能力，不需人為操作為目標。惟面對大量人才的流失，相信對蘋果的汽車研發計劃帶來衝擊。

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責任編輯：文睿

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