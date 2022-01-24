【ET講股通】梁耀康：中概股累事（歡迎留言即時交流）（第二版︰加入文字內容）

港股午後跌幅擴大，主要受到中概股拖累。點解咁講？獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

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恒指全日跌309點，收報24656點，大市總成交1,243億元，認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股回調，主因上周五美股急挫，納指表現尤其弱，拖累回流第二上市的中概股捱沽，阿里巴巴 （09988） 跌6.3%，京東 （09618） 跌5.6%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌幅相對溫和。

展望後市，若恒指能於現水平整固，不是沒機會上試25000點、26000點；相反，若失守24233點，則後市短期恐無運行。中概股續主導港股表現，而中概股表現則視乎美股大勢。美股不少反向ETF持有龍頭中概股，故美國科網股受壓，中概股亦能獨善其身。

不受外圍影響的股份則受捧，特別是高息股，中移動 （00941） 升2%，長江基建 （01038） 升0.8%。長和 （00001） 升1.3%至56.45元，上望58、59元，短炒以55.1元止蝕。滙豐 （00005） 微升0.1%至53.3元，聯儲局議息若「放鷹」，將有利銀行股。消費股方面，蒙牛 （02319） 升0.4%。基建股表現亦較佳。

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