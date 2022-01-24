【ET講股通】梁耀康：中概股累事（歡迎留言即時交流） 股市 15:35 2022/01/24 分享： 港股午後跌幅擴大，主要受到中概股拖累。點解咁講？獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。 立即登入：https：//video.hket.com/video/3163400/ 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 **重溫今早《開市追揸沽》：每星期首個交易日為你做好一周部署**【按此速睇-附time code】 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康：搵炒主題 (附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2022/01/21 【ET講股通】梁耀康：搵炒主題 (附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：恒指上望目標（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2022/01/20 【ET講股通】梁耀康：恒指上望目標（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：雙殺（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2022/01/19 【ET講股通】孫運喜：雙殺（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：夾擊（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2022/01/18 【ET講股通】孫運喜：夾擊（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁燿康：降MLF利率 （附 TIME CODE）（第二版︰加入文字內容） 2022/01/17 【ET講股通】梁燿康：降MLF利率 （附 TIME CODE）（第二版︰加入文字內容） WhatsApp 股票 港股 中國概念股