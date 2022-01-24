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【ET講股通】梁耀康：中概股累事（歡迎留言即時交流）

股市 15:35 2022/01/24

分享：

港股午後跌幅擴大，主要受到中概股拖累。點解咁講？獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

立即登入：https：//video.hket.com/video/3163400/

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫今早《開市追揸沽》：每星期首個交易日為你做好一周部署**【按此速睇-附time code】

欄名 : ET講股通

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