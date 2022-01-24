【騰訊700】騰訊和招商局港口合組企業 經營範圍覆蓋網絡安全軟件

內地企查查App顯示，1月24日，深圳港騰互聯科技有限公司成立，註冊資本5,000萬元人民幣，經營範圍包含：網絡與信息安全軟件開發；人工智能應用軟件開發；互聯網數據服務；軟件銷售；雲計算設備銷售等。該公司由騰訊(00700)旗下的深圳市騰訊產業創投有限公司、及招商局港口（00144）等公司共同持股。騰訊全日收報469.6元下跌1% ，招商局港口全日收報14.98元下跌0.5%。

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另外，隨著元宇宙概念熱炒，內地科網企業紛紛申請註冊元宇宙商標。但據內媒報道，早前企業提交的大量元宇宙商標申請被國家知識產權局駁回，數據

顯示目前暫無公司成功註冊元宇宙相關商標。據報道，包括小紅書元宇宙、網易(09999)多個元宇宙商標、愛奇藝(美：IQ)奇遇元宇宙商標等，共計44個商標正處於駁回復審狀態中。而部分已經通過初審，予以公告的元宇宙相關商標也被宣布無效。

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