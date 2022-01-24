【環保慳電】成功打造「零電費」生活 林超英分享4大慳電重點

前天文台台長林超英在退休後仍持續活躍於社交平台，經常跟網民分享生活上環保知識，過去更曾一稱自己夏天都不會使用冷氣而引起社會討論，最近這位前天文台台長就在個人社交平台分享了自己因電量夠低而獲得電力公司消費券的消息。

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林超英指自己家中有雪櫃、電熱水煲、洗澡熱水、洗衣機、乾衣機、焗爐、蒸爐、微波爐、多士爐、攪拌機、洗碗碟機、風筒、電腦、電視、數據機（modem）等等，少用電並不會降低生活質素，關鍵在於慎用，又稱由於有政府資助電費的全港安排，自己在過去兩年都是零電費。

文中他亦不嗇分享四大慳電方法

1. 多利用天然氣流，用風扇而盡量少用空調

2. 用一級能源標籤電器

3. 所有電器不待機和不用則關電源（包括modem）

4. 夏天不用熱水洗澡

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他鼓勵市民來年檢視家裏的用電情況，向每人每天兩度電的目標進發，大家一起慳電節能

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記者：鄭日棱