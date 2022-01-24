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【環保慳電】成功打造「零電費」生活 林超英分享4大慳電重點

理財智慧 16:07 2022/01/24

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前天文台台長林超英在退休後仍持續活躍於社交平台，經常跟網民分享生活上環保知識，過去更曾一稱自己夏天都不會使用冷氣而引起社會討論，最近這位前天文台台長就在個人社交平台分享了自己因電量夠低而獲得電力公司消費券的消息。

【能源市場】法國能源轉型 蜆殼公司投資45億美元【下一頁

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

林超英指自己家中有雪櫃、電熱水煲、洗澡熱水、洗衣機、乾衣機、焗爐、蒸爐、微波爐、多士爐、攪拌機、洗碗碟機、風筒、電腦、電視、數據機（modem）等等，少用電並不會降低生活質素，關鍵在於慎用，又稱由於有政府資助電費的全港安排，自己在過去兩年都是零電費。

文中他亦不嗇分享四大慳電方法

1. 多利用天然氣流，用風扇而盡量少用空調

2. 用一級能源標籤電器

3. 所有電器不待機和不用則關電源（包括modem）

4. 夏天不用熱水洗澡

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

他鼓勵市民來年檢視家裏的用電情況，向每人每天兩度電的目標進發，大家一起慳電節能

【公務員招聘】政府招聘180名二級私人秘書 最高月薪3.1萬元 2月8日截止【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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綠色生活 電力 電費 林超英

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【職場熱話】同事無故曠工 上司聯絡才稱請假半月 無薪假也不在乎 眾人得知真相哭笑不得

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