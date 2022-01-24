【搶聘護士】Omicron疫情蔓延　富有國家積極從窮國挖角護士

▲ 國際護士理事會（International Council of Nurses，ICN）指出，由於Omicron感染浪潮持續，導致富裕國家積極從較貧困地區招聘護士。（資料圖片)

國際護士理事會（International Council of Nurses，ICN）指出，由於Omicron感染浪潮持續，導致富裕國家積極從較貧困地區招聘護士，加劇當地本就十分嚴重的護理人員短缺問題。

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路透社報道，代表2700萬名護士、130個國家組織的ICN首席執行官Howard Catton反映，在Omicron病例激增的情況下，護士人員生病、倦怠、缺勤以及離職率，已達到疫情間最高水平。

勢加劇「健康不平等」趨勢

英國、德國、加拿大、美國等發達國家相繼從海外招聘人才，來自撒哈拉以南的非洲國家（Sub-Saharan Africa），包括奈及利亞（Nigeria）、加勒比海地區（Caribbean）的護理人員到這些富國工作，原因往往是因為工資等條件比自己家鄉更好。

他續稱，為了彌補差距，西方國家已通過僱用軍隊人員、義工和退休人士應對，但許多國家也加大了國際招聘力度，加劇「健康不平等」的趨勢。

疫情前已缺600萬名護理人員

根據ICN數據，在疫情爆發前，全球就已缺至少600萬名護理人員，其中近9成空缺來自低、中低收入國家。

Catton指出，富國仗著經濟實力購買、囤積個人防護裝備（Personal Protection Equipment）和疫苗，他擔心富國從窮國挖角護理人員，將加劇貧富國家之間的差距。

籲各國增加資源並制定10年計劃

ICN報告亦顯示，給予護士優先移民的身份，也擴大了這一差距。Catton表示，「有些人會說富裕國家幫忙減輕了教育新護士和衛生人員的成本。但當疫情結束時，即使是富裕國家也將難以應對堆積如山的醫療服務」。

他呼籲各國增加資源並制定10年計劃來加強勞動力。「我們需要以認真投資為基礎的協調協作、全球一致的努力，而不僅僅是客套的說話、陳詞濫調和掌聲」。

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責任編輯：李智美