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【e利是】PayMe群組利是額外加推7萬張優惠券　夥姜濤、王菀之、COLLAR成員拍賀年廣告

Hot Talk 15:13 2022/01/24

分享：

PayMe額外加推7萬張優惠券　夥姜濤、王菀之、COLLAR成員拍賀年廣告

滙豐 （00005） 旗下電子錢包PayMe早前推出全新群組利是功能，PayMe指用戶合共收取超過150萬封利是，第一輪28元獎賞已送罄。PayMe今日（24日）宣布加推第二輪獎賞，額外送7萬張優惠券，即日起至2月15日，PayMe用戶派發一封總額至少250港元的群組利是，並有最少五位收款人領取，即可獲贈28元獎賞。

PayMe表示，用戶只需於全港超過兩萬間網上及實體PayMe for Business商戶，以PayMe消費滿50元或以上，即會自動扣除獎賞金額。推廣期內，每位用戶最多可獲贈一次獎賞。

    點擊圖片放大
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中環滙豐總行大廈外牆巨幕可見到姜濤、Marf、Day

HSBC滙豐推抽獎送最多12.3萬元獎賞錢 兩港鐵站設「1：1 姜濤」宣傳，可見【下一頁】

另外，是次PayMe亦與MIRROR成員姜濤、創作人王菀之、COLLAR成員Marf（邱彥筒）和Day（許軼）合作，拍攝廣告片及社交媒體宣傳短片。

被問及繼續與 PayMe 的合作時，姜濤表示自己特別興奮，因今次的拍攝現場有賀歲片的感覺，他指：「我本身很愛熱鬧，所以自小就非常喜歡看港產賀歲片，尤其是劇情多數都是關於一家人 聚首一堂吵吵鬧鬧，就特別有過年氣氛。」

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港股 COLLAR 邱彥筒 許軼 Mirror 賀歲片 廣告 王菀之 姜濤 媒體

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