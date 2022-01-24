▲ 【e利是】PayMe群組利是加推7萬張28元優惠券 夥姜濤、COLLAR成員拍賀年廣告

滙豐 （00005） 旗下電子錢包PayMe早前推出全新群組利是功能，PayMe指用戶合共收取超過150萬封利是，第一輪28元獎賞已送罄。PayMe今日（24日）宣布加推第二輪獎賞，額外送7萬張優惠券，即日起至2月15日，PayMe用戶派發一封總額至少250港元的群組利是，並有最少五位收款人領取，即可獲贈28元獎賞。

PayMe表示，用戶只需於全港超過兩萬間網上及實體PayMe for Business商戶，以PayMe消費滿50元或以上，即會自動扣除獎賞金額。推廣期內，每位用戶最多可獲贈一次獎賞。

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中環滙豐總行大廈外牆巨幕可見到姜濤、Marf、Day

另外，是次PayMe亦與MIRROR成員姜濤、創作人王菀之、COLLAR成員Marf（邱彥筒）和Day（許軼）合作，拍攝廣告片及社交媒體宣傳短片。

被問及繼續與 PayMe 的合作時，姜濤表示自己特別興奮，因今次的拍攝現場有賀歲片的感覺，他指：「我本身很愛熱鬧，所以自小就非常喜歡看港產賀歲片，尤其是劇情多數都是關於一家人 聚首一堂吵吵鬧鬧，就特別有過年氣氛。」

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