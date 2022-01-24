▲ 【大行報告】瑞信：Nike等國際體育品牌內地銷情強勢反彈 料安踏成冬奧最大贏家

瑞信指，上周五與外資體育用品分銷商舉行電話會議，Nike今年來在內地銷售增長25%，反映Nike已走出去年第二至四季的頹態，強勢反彈，主要與農曆年前銷情暢旺有關，預期全年銷售目標增長10%至15%。

瑞信表示，內地對於國際體育用品股的市場推廣限制已撤銷，但KOL對於宣傳相關產品仍相當審慎。Nike傾向於關閉營運效率較低的店舖，並開設面積更大的分店，以吸引人流，並提升店舖生產力。

供應鏈瓶頸仍是Nike今年增長的最大挑戰，而相對於國產運動品牌，Nike的交貨率只有五成，去年第四季Nike約有20%至25%產品未能交付至分銷商手上，導致Nike未能於旺季售賣產品，並需要在淡季以較大折扣出售，而其新品上市也有定價壓力。

Adidas方面，分銷商預期今年銷情平穩，雖然不熱衷於Adidas的產品創新，但Adidas通過對某於產品的採購限制，協助分銷商優化產品。

瑞信指，國產體育品牌的競爭相當激烈，在「國潮」趨勢下，各個品牌爭相推出具中國文化特色設計的產品。地域方面，瑞信預期，今年內地中部的體育用品銷情增長，料高於內地東部，包括江蘇省。

瑞信對1月份體育用品股表現持「正面」看法，相信現價已反映短期的負面消息，首選代工生產商，其次為品牌生產商，最後為零售商。瑞信首選申洲國際 （02313） ，品牌則偏好增長強勁及估值合理的特步 （01368） 。

瑞信估計，安踏 （02020） 將成冬奧的最大受惠者，但分銷商料冬奧對安踏的受惠程度有限。

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