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【大行報告】瑞信：Nike等國際體育品牌內地銷情強勢反彈　料安踏成冬奧最大贏家

股市 15:09 2022/01/24

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【大行報告】瑞信：Nike等國際體育品牌內地銷情強勢反彈　料安踏成冬奧最大贏家

瑞信指，上周五與外資體育用品分銷商舉行電話會議，Nike今年來在內地銷售增長25%，反映Nike已走出去年第二至四季的頹態，強勢反彈，主要與農曆年前銷情暢旺有關，預期全年銷售目標增長10%至15%。

瑞信表示，內地對於國際體育用品股的市場推廣限制已撤銷，但KOL對於宣傳相關產品仍相當審慎。Nike傾向於關閉營運效率較低的店舖，並開設面積更大的分店，以吸引人流，並提升店舖生產力。

中國動向12月底止第3季Kappa總營收按年跌1至2成【下一頁】

供應鏈瓶頸仍是Nike今年增長的最大挑戰，而相對於國產運動品牌，Nike的交貨率只有五成，去年第四季Nike約有20%至25%產品未能交付至分銷商手上，導致Nike未能於旺季售賣產品，並需要在淡季以較大折扣出售，而其新品上市也有定價壓力。

Adidas方面，分銷商預期今年銷情平穩，雖然不熱衷於Adidas的產品創新，但Adidas通過對某於產品的採購限制，協助分銷商優化產品。

安踏料全年收益按年增不少於35%【下一頁】

瑞信指，國產體育品牌的競爭相當激烈，在「國潮」趨勢下，各個品牌爭相推出具中國文化特色設計的產品。地域方面，瑞信預期，今年內地中部的體育用品銷情增長，料高於內地東部，包括江蘇省。

瑞信對1月份體育用品股表現持「正面」看法，相信現價已反映短期的負面消息，首選代工生產商，其次為品牌生產商，最後為零售商。瑞信首選申洲國際 （02313） ，品牌則偏好增長強勁及估值合理的特步 （01368）

瑞信估計，安踏 （02020） 將成冬奧的最大受惠者，但分銷商料冬奧對安踏的受惠程度有限。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

相關文章：【大行報告】大和：安踏今年來零售銷售錄雙位數增長　市場推廣增故削目標價一成

港股 特步國際（01368） 安踏體育（02020） Adidas Nike 申洲國際（02313） 運動 大行報告 體育用品股

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