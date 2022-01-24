南非最強偷渡男 藏飛機前輪11小時飛萬里竟奇跡生還

荷蘭機場人員在一架貨機前輪發現一名陌生男子，原來這名男子躲藏在飛機前輪，跟隨飛機由南非出發飛行超過1萬公里，歷時11小時抵達荷蘭阿姆斯特丹機場。據悉，這名南非偷渡漢經歷長時間低溫飛行仍奇跡生還，已送往醫院治療。

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荷蘭阿姆斯特丹的史基浦機場及警方發言人表示，當局周日（23日）於一輛貨機前輪位置，發現一名年齡介乎16至35歲、身份不明的男子。

涉事貨機由南非約翰内斯堡起飛後，歷時超過11小時才抵達阿姆斯特丹。史基浦機場發言人表示，機場周日早上於貨機上發現一個人，並已經交由荷蘭皇家憲兵處理事件。

而荷蘭皇家憲兵隊發言人Joanne Helmonds表示，這架貨機於極寒冷溫度下飛行超過1萬公里，對男子躲藏在貨機前輪多時仍然生還感到非常驚訝。

據悉，這名男子出現低溫但情況仍然穩定，當局已將其送往阿姆斯特丹一間醫院治療。

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Joanne Helmonds指男子康復出院後，會由荷蘭尋求庇護者中心處理個案並確認男子身份。

根據荷蘭皇家憲兵隊的說法，由約翰內斯堡飛往阿姆斯特丹的平均飛行時間約11 小時，如果涉事航班中途於肯尼亞停留，飛行時間會再延長數小時。

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責任編輯：鄭錦玲