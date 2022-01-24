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【大行報告】美銀：內銀配合政策轉向惟放貸彈性有限　放貸予國企令銀行感放心

股市 15:22 2022/01/24

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美銀證券表示，近乎所有內銀就貸款額度、重點行業的支持、內房借貸等均強調「緊隨政策方向和監管要求」。

美銀證券表示，近乎所有內銀就貸款額度、重點行業的支持、內房借貸等均強調「緊隨政策方向和監管要求」，雖然政策指引有效，但是銀行自下而上的動力和彈性卻看似有限。

【港股市況】恒生指數午後跌300點　阿里巴巴跌5%　中資電訊股、恒大系向上（不斷更新）

美銀證券舉行了第二周內銀行業投資者會議，參與銀行包括農行 （01288） 、工行 （01398） 、興業銀行（滬：601166）、中信銀行 （00998） 、光大銀行 （06818） 、重慶行 （03618） 等等。

內銀的借貸額度依然受限，雖然房地產貸款集中度依然持續，會令主要銀行房貸增長萎縮，但是銀行們都明白對房地產借貸政策的改變。美銀引述部分銀行指，如果規管死線可獲放寬，將有更多空間放貸予內房行業。同時，內銀亦被要求支持基建項目，不過，自身仍需要控制對地方政府債務的風險曝露。

不過，並非每間銀行對前景正面。大型銀行表現得較有信心，如建行 （00939） 、交行 （03328） 、郵儲行 （01658） ，因其集中於國企之中；反而，民生銀行、浦發銀行、中信銀行則對今年增長、脫險、供給壓力維持審慎看法。

內銀股今日表現硬淨，工行升0.2%，建行升0.3%，中信銀行升0.5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

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【業績｜內銀股】光大銀行去年多賺14.7%　不良貸款「雙降」

【內銀股】高盛：內房風險尚未完全反映、內銀股增長路徑不明　予3股「買入」評級

編輯：姚卓然

A股 港股 中小內銀股 國有內銀股 興業銀行（滬：601166） 重慶農村商業銀行（03618） 中國光大銀行（06818） 中信銀行（00998） 工商銀行（01398） 農業銀行（01288）

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