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【澳洲疫情】悉尼墨爾本下周起復課 學生需接受快速檢測

環球社會熱點 15:23 2022/01/24

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澳洲新冠肺炎疫情有緩和跡象，當地過去單日新增逾3.7萬宗確診，較月初高峰期大幅回落。新南威爾士州及維多利亞州周日（23日）宣布，所有學校在下周起復課，昆士蘭州則延遲至下月7日復課。

世衛指或正邁向終點 歐洲3月6成人中Omicron 【下一頁】

新南威爾斯州州長佩羅泰特（Dominic Perrottet）及新南威爾斯州州長安德魯斯（Daniel Andrews）周日同時公布復課計劃，將於下周起復課，所有學生需佩戴口罩、以及第1個學期的首1個月，需要每周接受兩次快速檢測。

二人表示，受新冠肺炎疫情影響，學生於過去兩年無法正常學習，部分學生甚至有4分1時間在家學習，因此需要盡快讓學生重返校園。至於昆士蘭州則推遲至下月7日復課，避免再度爆發疫情。

世衛建議5至11歲兒童接種輝瑞疫苗 【下一頁】

新南威爾士州的衛生總監尚特（Kerry Chant）表示，當地新冠疫情轉趨穩定，預計復課後與學校相關的感染個案會有所增加，呼籲民眾盡快接種第3針作保護。

同時，兩州同樣取消接觸者追蹤措施，即使學校發現有人確診，亦不會追蹤殄診者曾經密切接觸的學生及老師。家長如發現子女確診，應安排他們在家休養及隔離，並通知校方及州衛生部。

澳洲過去單日新增逾3.7萬宗新冠確診、56人死亡；死亡數字較前一日回落。

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責任編輯：郭麗明

 

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