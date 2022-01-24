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【Google新機】Google新一代旗艦機Pixel 6a　預計與Pixel Watch同步面世

科技 17:15 2022/01/24

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現時有消息指出，Google新一代旗艦機Pixel 6a將與Pixel Watch，於今年五月時一同發布。（Google官網圖）

繼早前傳出Google Pixel Watch會於今年五月的Google I/O開發者大會正式公開亮相，現時更有消息指出，Google新一代旗艦機Pixel 6a將與Pixel Watch，於今年五月時一同發布。

【三星手機】三星證實Galaxy S22下月推出　CEO揭曉新機5大亮點

【Apple】瀏海終於消失？　傳蘋果iPhone 14出現重大改變

據外媒9to5Google引述知名爆料人士Max Jambor指，Pixel 6a 將會提前在5月正式發布，比起過去因疫情影響，而拖延至八月推出的Pixel a系列要早得多。

另外綜合外媒傳聞消息，Google Pixel 6a有機會以去年推出的Pixel 6為基礎，維持相同外型設計，並配置6.2吋全屏幕，採用Google與三星合作的Tensor芯片。

與上代旗艦機款相比，Google Pixel 6a的鏡頭將較為簡化，以貼合其親民定位設計。同時亦會成為首次推出不具備3.5mm耳機孔的具象徵性機款，有外媒推測此舉是增加手機防水防塵性能，從而提升手機的性價比。

【手機大戰】OnePlus 10 Pro外觀曝光　本月11日登場

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責任編輯：黃顯晴

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