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【職場熱話】同事無故曠工 上司聯絡才稱請假半月 無薪假也不在乎 眾人得知真相哭笑不得

理財智慧 16:19 2022/01/24

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打工仔請假原本沒問題，只要跟上司及同事溝通好就可以，但有網民近日在討論區發帖，指公司有同事突然沒上班，上司聯絡才表示要請半個月假期，而且就算是「No pay leave」無薪假也沒所謂，同事都感到奇怪，後來知道真相後卻是哭笑不得。

網民經歷：

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同場加映：

 

此帖一出，引起不少網友回應，有人認為請假男不對：「公司有權唔批，唔反工連續三日，炒得唔洗賠」、「請半個月都無用啦，而家這個時勢去得邊，最多咪日日係屋企煲netflix」、「係豪就炒公司啦」、「中咗三奬就咁, 比佢中咗頭奬佢咪要去火星旅行?」

也有網友認為這位同事沒有做錯：「有機會歐遊我都要請兩個星期假，分開放同埋一齊放根本就無分別」、「我一口氣請半年假, 冇人夠我勁」、「老闆又比佢放. 咁你都無話可說」

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記者：李兆明

 

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