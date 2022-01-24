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【WhatsApp】WhatsApp擬解決聊天轉移問題 Android可轉至iOS系統

環球政經 18:57 2022/01/24

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市民在更換新手機時，WhatsApp聊天紀錄轉移最為麻煩，但官方一直都尚未提供Android聊天紀錄轉移至iOS 系統的功能。根據外媒報道，WhatsApp於最新的測試版本新增了聊天記錄轉移功能，兩個系統在未來可以互通。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

外媒Wabetainfo指，最新的測試版本的WhatsApp中，可允許用戶將Android的聊天記錄內容將轉移iOS系統中，用戶只要先開啟舊Android系統手機與新iOS系統手機，啟動程式需要確定恢復聊天記錄，並保持手機解鎖，即可進行資料轉移。

與此同時，除了上述功能外，測試版中的WhatsApp版本更具有另一個安全保密功能，讓WhatsApp有新的驗證能力，當用戶在電腦版或其他裝置登入時，WhatsApp將發送一組6位數字密碼到用戶手機以作登入，加強其安全保障。

 

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責任編輯：羅浩濂

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