【彭博爆料】蘋果今年秋季料更新9大類產品 新品清單多達14款

蘋果（美：AAPL）今年新產品的傳聞不絕，根據《彭博新聞社》記者Mark Gruman最新爆料透露，蘋果預計在今年秋季發布會上，旗下的9個類別產品都會有新型號產品登場，除了最受廣大消費者關注的新一代iPhone手機外，在手提電腦、桌面電腦、無線耳機、智能手錶、平板電腦等類型亦會有新產品公布，全數產品數目將會多達14款。

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蘋果通常都在每年9月舉行秋季發布會，根據Mark Gruman的預測，預計在今年下半年新登場的蘋果產品，包括了4款iPhone新機（iPhone 14系列）、入門級MacBook Pro、iMac大屏幕版、旗艦級桌面電腦Mac Pro、重新設計的MacBook Air、升級版AirPods Pro、3款Apple Watch智能手錶（Series 8標準版、SE平價版、堅固運動版）、入門級iPad，以及新一代旗艦級平板電腦iPad Pro。

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至於即將於舉行的蘋果春季發布會，Mark Gurman預計舉行時間將會落在今年3月或4月，活動焦點將會是以平價5G手機作賣點的第三代iPhone SE，以及第五代iPad Air平板電腦。除此之外，新款大屏幕iMac及高階版Mac Mini，亦有可能在春季發布會上率先亮相。

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若論今年蘋果最令人期待的新產品，莫過於是傳聞中的AR/VR頭戴式裝置，但此產品推出時間不斷延期，據說蘋果最初目標為2020年，然後是去年的開發者大會WWDC 2021，最新目標是今年夏季的WWDC 2022。

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責任編輯：嚴浩文