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【新年好去處】設虎年開運電車　香港電車夥本地文化平台推新年產品（多圖）

商業 14:11 2022/01/24

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香港電車會安排新春廣告電車穿梭港島電車沿線，而今年「叮叮貓」和「叮叮虎」坐鎮165號開運電車，為港島增添節日氣氛。（香港電車提供）

適逢來年是虎年，香港電車今年以「叮叮貓」和「叮叮虎」為主題，設開運電車。此外，公司亦首次與本地文化平台合作，推出一系列聯乘產品，如梳打水、水泥電車磁石等，迎接新年來臨。

【虎年郵票】聯合國發行虎年郵票版張 每枚售1.30美元

一如往年，香港電車會安排新春廣告電車穿梭港島電車沿線，而今年「叮叮貓」和「叮叮虎」坐鎮165號開運電車，為港島增添節日氣氛。

香港電車首次與本地文化平台《Now Loading 載物》合作，其中本地品牌香港汽水有限公司（Carbonation）是次推出「大吉」梳打水，以時令柑橘汁配製而成，百分百香港製造，清爽甘甜，為香港打打氣。

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【年宵市集】年宵市場及花市疫下暫停 一文看清新春辦年貨特色市集

至於本地水泥設計工作室Concretology，是次參考「叮叮貓」及「叮叮虎」的形象，創作出一款電車專屬杯墊。杯墊上畫有香港城市景色，並附有一個水泥電車磁石，圍繞畫上城市景色的杯墊行走，仿如電車每天在鬧市中穿梭。

除了新晉本地品牌，香港電車亦與有逾百年歷史的利工民合作，推出聯乘服裝系列。有別於利工民一貫的素色設計及內衣剪裁，「叮叮貓」及「叮叮虎」將活現於利工民新推出的衛衣及T恤上。

【網上花市】Lalamove撐本地花農 即日起至1月31日舉辦網上花市

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：廖淑瑩

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