【鋰電池】贛鋒鋰業兩日累升近9%　預告去年純利增最多4.4倍、首批贛鋒固態電池電動車已交付

▲ 贛鋒鋰業炒高近8% 預告去年純利增最多4.4倍、首批贛鋒固態電池電動車已交付

贛鋒鋰業 （01772） 昨日炒高7.6%後，今再升1.4%，報126.8元，兩日累升近9%。贛鋒鋰業昨日收市後發佈業績預告，料去年純利增加4.8億至5.5億元人民幣，按年增加3.68至4.37倍，以2020年純利10.25億元人民幣推算，贛鋒鋰業去年賺15.05億至15.75億元人民幣。每股純利約3.43至3.93元人民幣，2020年則為0.79元人民幣。

贛鋒鋰業解釋，隨著新能源汽車及儲能行業的快速發展，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽產品產銷量增加且產品價格不斷上漲，公司鋰電池板塊新建項目陸續投產、產能逐步釋放，故公司經營性淨利潤按年增長。

此外，贛鋒鋰業持有的金融資產產生公允價值變動收益， 導致公司非經常性收益按年增長。

贛鋒鋰業上周宣布贛鋒鋰電動力工廠二期項目即將投入營運

贛鋒鋰業低開高收，當中港股曾升近8.7%，高見126.4元，收報125.1元，升7.6%，成交12.95億元。而贛鋒鋰業A股（深：002460）今日午後漲停，報134.87元，升10%，成交63.35億元人民幣。

公司在上周末宣布，旗下贛鋒鋰電動力工廠二期的項目即將投入營運，該項目的新型鋰電池全自動化產線的年產量達10GWh，而首批搭載贛鋒固態電池的50輛東風E70電動車正式完成交付。

高盛上調贛鋒鋰業目標價至246元 唱好產能及技術具優勢

高盛早前發表研究報告指，贛鋒鋰業在鋰回收的產能及技術上具有獨特優勢，預計公司至2030年，在鋰電池回收市場的佔有率將達50%，維持對該公司「買入」評級，目標價由230元上調至246元。

該行又指，公司旗下的大部分新項目如期開展，預計公司在鋰供應量方面，在2025年的市佔率可達23%。

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