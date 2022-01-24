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買Prada要輸錢　名牌投資錢景如何？

股市 14:09 2022/01/24

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普拉達Prada （01913） 股價跌近3%跑輸大市，買Prada股票輸錢，買Prada手袋前景又如何？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析名牌投資「錢」景，立即點擊收看/收聽：【按此速睇策略分析】

**每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署**【按此-附time code】

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13：26 - 現時炒市不炒股 炒指數更值搏、科技股可分多注買入

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20：08 - 恒大 （03333） 董事會重組兼債務重組 內房可否憧憬見曙光？

22：54 - 內房長綫表現不理想 中海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 、越秀地產（001213）才可考慮

24：07 - 上周四恒指飆800點後二綫內房股立即有行動 中長綫爆煲機會更大

25：32 - 內房股今年表現分化 宜選龍頭

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27：33 - ET一周開倉：金沙 （01928） 、恒隆地產 （00101） 、Netflix（NFLX.US）

31：32 - 港股開市初段市況速報

33：15 - 觀眾問股：友邦 （01299） 值得持有？落車位在哪？出業績才見真章？

36：50 - 今年沽空名單：SaaS股、微盟 （02013） 、平安好醫生 （01833） 、京東健康 （06618） 、創科實業 （00669） 、小米 （01810）

38：56 - 觀眾問股：港股今年冇運行？GX恒生高股息率 （03110） 點睇？

41：57 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 14.2元有少量貨 值得再入嗎？

44：44 - 觀眾問股：地產股短？點睇？ 憧憬疫情緩和可追入落後的地產股及收租股？ 新世界發展 （00017） 32.7元有貨點睇？

47：25 - 觀眾問股：恒基 （00012） 33.7元買入上望多少？

48：40 - 觀眾問股：中國鐵建 （01186） 5.6元買入前景點睇？今年可望一成升幅？安全落車位在哪？

50：39 - 觀眾問股：建滔 （00148） 38.8元買入 上星期發盈喜短？可以上40元前頂位嗎？

51：17 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 持貨要離場？ 車股未見起色已熄火？

54：48 - 今年投資難度更高

57：09 - 觀眾問股：普拉達 （01913） 56元有貨點做？仍看好名牌銷售嗎？

59：55 - 觀眾問股：中海油田服務 （02883） 7.5元持有怎部署？

1：02：42 - 消息股：保利協鑫 （03800） 、國泰航空 （00293） 、長城汽車 （02333） 、復星醫藥 （02196） 、思摩爾 （06969） 、中石化服務 （01033） 、中海油田服務 （02883） 、康龍化成 （03759） 、新東方在？ （01797）

1：04：33 - 港股開市初段市況速報

1：04：55 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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