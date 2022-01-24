GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代　中長綫前景又如何？

近月持續弱勢的GX中國電車（02845），多月來均受制10天綫。上周連跌4個交易日後，今早喘穩反彈逾2%收市。基於持倉較重的寧德時代近月流失訂單，對此股有何影響？想知耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）有何睇法？立即點擊收看／收聽：【按此速睇買賣策略】

**每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署**【按此速睇－附time code】

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00:54 - 港股今日焦點速覽

01:23 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02:41 - 亞太股市早段市況速報

03:00 - 加息會議前夕 美股怎部署？

05:34 - 美股短綫操作勿積極 買槓桿、ETF部署策略

06:14 - ARK新興主動型ETF(ARKK.US)有「玩完」味道 出現泡沫風險

07:36 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08:23 - 港股連升3日試25000點不果 今星期恒指有機會終極一彈？

12:42 - 港股短期睇100天綫攻防戰 3倍以上槓桿短綫值搏率低

13:26 - 現時炒市不炒股 炒指數更值搏、科技股可分多注買入

15:16 - 國務院印發《「十四五」旅遊業發展規劃》及冬奧概念 旅遊概念股炒波幅為主

16:43 - 旅遊股炒疫情緩和宜審慎處理 談同程旅行(00780)、中國國航(00753)

20:08 - 恒大(03333)董事會重組兼債務重組 內房可否憧憬見曙光？

22:54 - 內房長綫表現不理想 中海外(00688)、華潤置地(01109)、越秀地產(001213)才可考慮

24:07 - 上周四恒指飆800點後二綫內房股立即有行動 中長綫爆煲機會更大

25:32 - 內房股今年表現分化 宜選龍頭

27:17 - 港股開市前市況速報

27:33 - ET一周開倉：金沙（01928）、恒隆地產（00101）、Netflix（NFLX.US）

31:32 - 港股開市初段市況速報

33:15 - 觀眾問股：友邦（01299）值得持有？落車位在哪？出業績才見真章？

36:50 - 今年沽空名單：SaaS股、微盟(02013)、平安好醫生(01833)、京東健康(06618)、創科實業(00669)、小米(01810)

38:56 - 觀眾問股：港股今年冇運行？GX恒生高股息率（03110）點睇？

41:57 - 觀眾問股：中遠海控（01919）14.2元有少量貨 值得再入嗎？

44:44 - 觀眾問股：地產股短?點睇？ 憧憬疫情緩和可追入落後的地產股及收租股？ 新世界發展（00017）32.7元有貨點睇？

47:25 - 觀眾問股：恒基（00012）33.7元買入上望多少？

48:40 - 觀眾問股：中國鐵建（01186）5.6元買入前景點睇？今年可望一成升幅？安全落車位在哪？

50:39 - 觀眾問股：建滔（00148）38.8元買入 上星期發盈喜短?可以上40元前頂位嗎？

52:17 - 觀眾問股：GX中國電車（02845）持貨要離場？ 車股未見起色已熄火？

54:48 - 今年投資難度更高

57:09 - 觀眾問股：普拉達（01913）56元有貨點做？仍看好名牌銷售嗎？

59:55 - 觀眾問股：中海油田服務（02883） 7.5元持有怎部署？

1:02:42 - 消息股：保利協鑫（03800）、國泰航空（00293）、長城汽車（02333）、復星醫藥（02196）、思摩爾（06969）、中石化服務（01033）、中海油田服務（02883）、康龍化成（03759）、新東方在?（01797）

1:04:33 - 港股開市初段市況速報

1:04:55 - 財經日誌提提你