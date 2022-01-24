富國加快外聘窮國護士 被批加劇全球不公平

隨著新冠肺炎Omicron變種病毒蔓延，多地醫療系統宣告人手緊張。國際護理協會（ICN）表示，Omicron變種疫情加快富國從窮國招聘護士的速度，加劇窮國醫護人手短缺情況。ICN指，情況和當初個人防護裝備（PPE）緊張時類似，並批評富裕國家作法指只會加劇不平等情況。

英國快速檢測工具短缺 阻隔離醫護復工 【下一頁】

代表2,700萬名護士及130個國際組織、總部位於瑞士日內瓦（Geneva）的ICN行政總監卡頓（Howard Catton）表示，近期Omicron變種導致確診人數激增，各地醫護染疫、缺勤等比例創疫情爆發以來新高。卡頓接受路透社訪問指，西方國家為填補短缺醫護人手，已動員軍人、志願者及退休人士應對疫情，但亦有許多國家選擇加快國際招聘速度。

卡頓指，英國、德國、加拿大及美國等國際招聘人數都有所增加。部分新招聘而來的護士來自尼日利亞等南非洲國家，有關人士往往被較國內更高薪金等因素吸引。ICN報告指，護士可優先移民的政策亦加快富國招聘速度。

澳洲醫護人手不足 部分確診護士需繼續工作 【下一頁】

卡頓形容，西方國家現時採用的「快速解決方案」（quick fix solution）和當初PPE緊張時類似，利用其經濟實力購買及囤積。卡頓批評，做法只會令加劇醫護不平等情況。

ICN數據顯示，全球疫情爆前已短缺600萬名護士，當中近9成發生在中低收入國家。他呼籲，富國應增加投資並指定長期計畫增加勞動力。

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責任編輯：李俊儀