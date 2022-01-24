【資料轉移】WhatsApp 擬增新功能 Android聊天紀錄可轉至iOS

▲ (法新社圖)

用戶更換新手機時，常碰到 WhatsApp 聊天紀錄轉移問題，但 WhatsApp 官方一直未提供Android 聊天紀錄轉移至iOS 系統的功能。外媒Wabetainfo 報道指，WhatsApp 於最新的測試版本內加入「Android to iOS 」聊天記錄轉移功能，兩個操作系統終於可以互通。

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報道指出，在測試版本的WhatsApp 中，可允許將Android 聊天記錄內容將轉移iOS，用戶先開啟舊 Android 手機與新 iOS 手機，啟動程式後需要允許恢復聊天記錄，並保持手機解鎖，便可進行資料轉移。

另外，該網站發現除上述功能外，測試版的WhatsApp 版本更備有另一個安全保密功能，該功能讓 WhatsApp 有新的驗證能力，當WhatsApp 用戶在電腦版或其他任何裝置登入時，WhatsApp 會發送一組 6 位數字密碼至手機讓用戶登入，加強用戶安全保障。

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責任編輯：向頌勤

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