  • 21°C
香港時間 : 2022124日 (一) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【資料轉移】WhatsApp 擬增新功能 Android聊天紀錄可轉至iOS

科技 13:45 2022/01/24

分享：

(法新社圖)

用戶更換新手機時，常碰到 WhatsApp 聊天紀錄轉移問題，但 WhatsApp 官方一直未提供Android 聊天紀錄轉移至iOS 系統的功能。外媒Wabetainfo 報道指，WhatsApp 於最新的測試版本內加入「Android to iOS 」聊天記錄轉移功能，兩個操作系統終於可以互通。

【萬維網】WWW之父：網絡被濫用太久　偏離最初創造目的

報道指出，在測試版本的WhatsApp 中，可允許將Android 聊天記錄內容將轉移iOS，用戶先開啟舊 Android 手機與新 iOS 手機，啟動程式後需要允許恢復聊天記錄，並保持手機解鎖，便可進行資料轉移。

另外，該網站發現除上述功能外，測試版的WhatsApp 版本更備有另一個安全保密功能，該功能讓 WhatsApp 有新的驗證能力，當WhatsApp 用戶在電腦版或其他任何裝置登入時，WhatsApp 會發送一組 6 位數字密碼至手機讓用戶登入，加強用戶安全保障。

【信仰之布】蘋果擦拭布再返貨　官方提供清洗方法

責任編輯：向頌勤

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【創業ideas】度身更精準．推薦合適西裝 港青投資6位數創AI系統

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【智能聯誼】日本政府豪灑1.5億　用AI系統助市民尋伴侶
2020/12/09
【智能聯誼】日本政府豪灑1.5億　用AI系統助市民尋伴侶
【人工智能】USC創科中心研AI系統　「CaSiNo」可與人類辯論及商討對策
2021/07/06
【人工智能】USC創科中心研AI系統　「CaSiNo」可與人類辯論及商討對策
【AI技術】法國初創夥地圖技術公司研發AI系統　即時分析路況兼評估駕駛風險
2021/07/16
【AI技術】法國初創夥地圖技術公司研發AI系統　即時分析路況兼評估駕駛風險
【醫療科技】劍橋研AI系統　即時掃描診認知障礙
2021/08/16
【醫療科技】劍橋研AI系統　即時掃描診認知障礙

你可能感興趣

【智能聯誼】日本政府豪灑1.5億　用AI系統助市民尋伴侶
21:00 2020/12/09
【智能聯誼】日本政府豪灑1.5億　用AI系統助市民尋伴侶
【人工智能】USC創科中心研AI系統　「CaSiNo」可與人類辯論及商討對策
14:06 2021/07/06
【人工智能】USC創科中心研AI系統　「CaSiNo」可與人類辯論及商討對策
【AI技術】法國初創夥地圖技術公司研發AI系統　即時分析路況兼評估駕駛風險
11:55 2021/07/16
【AI技術】法國初創夥地圖技術公司研發AI系統　即時分析路況兼評估駕駛風險
創新科技及應用 iOS WhatsApp Android

下一篇文章

【萬維網】WWW之父：網絡被濫用太久　偏離最初創造目的
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【製造芯片】將重奪半導體一哥地位？　Intel擬斥資1,550億元建兩工廠
【製造芯片】將重奪半導體一哥地位？　Intel擬斥資1,550億元建兩工廠
【Google】免費版G Suite服務結束　未付費升級用戶將遭停權
【Google】免費版G Suite服務結束　未付費升級用戶將遭停權
【數碼轉型】CFO重塑職能不再只「數鈔票」　數據管理成學問
【數碼轉型】CFO重塑職能不再只「數鈔票」　數據管理成學問
【元宇宙】Meta擬進軍NFT市場　傳允許用戶製造販賣NFT
【元宇宙】Meta擬進軍NFT市場　傳允許用戶製造販賣NFT
【信仰之布】蘋果擦拭布再返貨　官方提供清洗方法
【信仰之布】蘋果擦拭布再返貨　官方提供清洗方法
【Windows 11】支援深色模式！　用戶發現Windows 11擬全面改版
【Windows 11】支援深色模式！　用戶發現Windows 11擬全面改版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款