【植物肉熱潮】OmniFoods香港正式推出「新魚柳」　同真魚柳似不似？（多圖）

▲ OMNI新魚柳及OMNI新炸魚柳已於Green Common門市及網店上架。（OmniFoods提供圖片）

植物肉品牌OmniFoods繼早前推出「OMNI新吞拿」後，今日再正式推出OMNI新魚柳及OMNI新炸魚柳，產品已於Green Common門市及網店上架。

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OmniFoods早前推出新海鮮系列，盼讓有不同膳食需要的消費者有更多選擇。今日再正式推出由非基因改造大豆、豌豆和米蛋白獨有配方製成的OMNI新魚柳及OMNI新炸魚柳，每包售價為43.9元。

▲ OMNI 新魚柳是市場上首款不含炸漿或麵包糠的純素魚塊。

▲ OMNI 新炸魚柳則以經典炸魚柳為藍本，含 349 毫克奧米加-3 ALA。

據品牌指，OMNI新魚柳是市場上首款不含炸漿或麵包糠的純素魚塊。所以卡路里較其他含炸漿的植物魚塊低。OMNI新魚柳煮法多元化，適合煎、水煮、烤和油炸，容易入饌。而OMNI 新炸魚柳則以經典炸魚柳為藍本，只需烹調4至5分鐘，便能展現經典炸魚美味。

精選 OMNI 新魚柳菜式

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新產品的零售包裝除了在Green Common上架外，早於去年12月，亦已供應至各大餐廳，推出不同風味、不同國家的菜式。採用新魚柳或新炸魚柳的餐廳入饌及其菜式包括Starbucks的新炸魚柳意大利軟包、四川私房菜館「川之源」的OMNI 新魚柳水煮魚、中菜廳疊囍居的鮮辣避風塘斑塊及香甜粟米斑塊等。

精選 OMNI 新炸魚柳菜式

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除此之外，顧客亦可於 Green Common 指定分店品嚐 OMNI 新魚柳及 OMNI 新炸魚柳菜式，包括糖醋新魚柳、海鮮喇沙、黃金魚柳配脆炸牛油果條，以及新炸魚薯條。

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責任編輯：葉泳珊