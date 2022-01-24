【萬維網】WWW之父：網絡被濫用太久　偏離最初創造目的

▲ 「萬維網（WWW）之父」Tim Berners-Lee表示，現時人們的數據被大公司用於不適當的目的，以了解和操縱他們。然而用戶所有的私人數據都被線上平台儲存起來，並缺乏數據的個人授權。（法新社）

網絡世界已成為人類生活不可或缺的一部分，但一眾科網企業有否善用網絡的好處而帶來正面的影響力？「萬維網（World Wide Web，WWW）之父」Tim Berners-Lee在富士通公司的ActivateNow峰會上表示，他所創造的萬維網已經偏離了最初的使命，呼籲全球應更密切關注並解決網絡中的權力不平衡問題。

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WWW之父指：「網絡應該是為任何東西和任何人服務的，它將獨立於計算機、網絡和語言，這一點真的很重要。但我們需要確保用戶擁有一個真正有用和有建設性的網絡，而且有很多事情我們都需要解決。」他強調，現時人們的數據被大公司用於不適當的目的，以了解和操縱他們。然而用戶所有的私人數據都被線上平台儲存起來，並缺乏數據的個人授權。

去中心化數據存儲 建立互信系統

他提出的解決方案是建立「Solid Pods」，即去中心化的數據存儲，為用戶提供對誰可以查看其私人數據的精細控制。而Tim旗下公司Inrupt，目標是與企業和政府合作，以擴大對Solid Pods的訪問，並建立基於互相信任的系統。

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Tim指：「當一切都建立在信任的基礎上時，用戶也會更有力地分享；他們不僅會與醫生分享他們的數據，也會與從事癌症治療的研究人員分享。」他解釋，這是一個基於意向性經濟學的系統，由想要做事的人的意圖驅動。

他還提到，現在是時候讓智能手機、平板電腦和其他智能設備為它們的主人工作，而不是為制造它們或開發操作系統的公司工作。「當我們在互聯網上尋找要買的東西，或決定如何度過一天時，智能設備需要考慮的是用戶的最佳利益，以及如何為個人工作。」

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責任編輯：陳卓賢