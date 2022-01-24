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傳英國內閣支持延後加稅 助應對生活成本上升

環球經濟金融 13:38 2022/01/24

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英國政府去年提出，提高國民保險供款比率1.25個百分點，方案已獲國會通過。但英國傳媒指，由於加稅與能源價格上升等事件預計撞期，市民面對重大財政壓力，內閣多數官員支持財相延後加稅，協助民眾度過難關。

【通脹高企】英國上月創30年新高 超過預期 【下一頁】

《每日郵報》引述政府高層官員表示，如果財相辛偉誠（Rishi Sunak）現時提出延後加稅，內閣中估計沒有人會反對，預料首相約翰遜（Boris Johnson）亦不會提出反對。

能源價格上限於4月屆滿，加上市政稅（Council Tax）及通貨膨脹壓力，官員指4月加稅將對市民構成沉重財政壓力，時機相當錯誤，認為英國需要明顯經濟復甦後，再來決定如何處理公共財政問題，但最終決定仍落在辛偉誠手上。

英國人工升幅追唔上通脹 實際工資近年半來首現萎縮 【下一頁】

內閣成員﹑副首相藍韜文（Dominic Raab）周日（23日）受訪時，拒絕透露對4月應否加稅的立場，僅強調鑑於過往成功政府及首相，指不應避免處理社會保障問題。

據悉，一批保守黨議員已與財相會面，傳達對生活成本上升的憂慮，但他們認為辛偉誠有意與加稅一事保持距離。消息人士指出，辛偉誠把加稅列為「首相的稅」（Prime Minister’s Tax）。政府消息人士則表示，政府決心改革社保。

首相約翰遜去年提出加稅計劃，提高國民保險供款比率1.25個百分點，料每年增加120億英鎊（約1,285億港元）稅收。英國下議院同年9月通過約翰遜加稅方案，以獲得更多資金來支援醫療及社會保障系統。

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責任編輯：吳漢培

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