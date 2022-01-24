▲ 【獨家專訪】陳德霖警示加息風險、不信樓市只升無跌 倡大灣區設「資本通」

金管局前總裁陳德霖接受本報報慶專訪時指，美國加息步伐繫於當地通脹走勢，相信在疫情干擾供應鏈短期因素外，美國低失業率都令美國通脹難回落，美國加息將會影響全球利息走勢，一旦利率上升，必定會影響資產價格，尤其是低息環境及資金充裕的寬鬆環境已經維持超過10年之久，「（美國加息）有影響係正常，大家要有心理準備」。

自2009年出任歷推多輪「樓市辣招」逆周期措施，陳德霖承認，美國寬鬆政策為期之久超出預期，但仍提醒樓價風險。

我個人看法仍然相信樓市、經濟是有周期，不相信只有升無跌的樓市。

陳德霖重申，逆周期措施只為銀行體系健全而設，無法扭轉樓市供不應求、低息環境的市場結構問題，反指「大家更應該問『若無逆周期措施，樓價又會去到邊度？』」

陳德霖倡大灣區資本通 「更早變成全球最活力灣區」

從金管局退任後，陳德霖轉戰商界，他最新倡導，在粵港澳大灣區個人跨境理財通後，當局可考慮企業層面試行「資本通」，令企業從資本市場籌集的資金更自由在大灣區跨境流通。

他指出，大灣區未來發展重點會在高增值的現代製造業、高端的服務業亦包括金融服務，這些發展都需要大量資金，「世界未必很缺資金，但現實中總會發現有企業資金短缺，或面對資金調撥有困難。」他構思，若資本通應用區塊鏈技術，可令資金只在大灣區流轉，不干預內地其他地區外匯管理，也有利大灣區更早變成全球最大、最有活力的灣區。

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陳德霖專訪全文

陳德霖倡拓灣區「資本通」 助資金流通

預警加息影響 「不信樓市只升無跌」

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