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【英國王室】查理斯搵哈里 竟因怕阿仔出書唱衰卡米拉

環球社會熱點 13:31 2022/01/24

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英媒早前指英國王儲查理斯想念孫仔孫女，主動邀請移居美國的幼子哈里王子一家返英，但哈里以安全為由拒絕回國。據悉，查理斯其實是憂慮哈里會在即將出版的新書中抨擊愛妻卡米拉，所以主動與哈里溝通。

【英國王室】哈里無警察保護 竟是查理斯一手造成？ 【下一頁】

查理斯（Prince Charles）趁母親英女王（Queen Elizabeth II）將於下月慶祝登基70周年，主動伸出橄欖枝邀請哈里（Prince Harry）一家回英國。

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但英媒《太陽報》引述消息人士指，查理斯曾私下向助手透露，他主要是擔心哈里會在新書狠批卡米拉（Camilla），特別是談及查理斯與卡米拉早年相戀的舊事。

哈里去年曾宣布與企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）簽署合作協議，會出版一本回憶錄，分享他自幼的經歷及人生教訓。

據悉，哈里一直十分維護亡母戴安娜（Princess Diana），也不贊成卡米拉以查理斯最愛的身份加入英國王室。查理斯憂慮哈里會重提卡米拉與自己長期相戀如何傷害哈里的童年，以及卡米拉當年進入王室的經歷。

消息人士指查理斯非常保護卡米拉，更不希望在英女王登基70周年、人們密切關注王室時，讓卡米拉成為輿論攻擊的目標。

查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒  【下一頁】

哈里據報仍對查理斯感到憤怒，堅信父親在自己脫離王室後中斷經濟支援。而查理斯則希望邀請哈里一家返英，除了用平和地了解哈里新書内容外，也非常渴望與哈里一雙兒女見面。

與此同時，查理斯據報曾與大仔威廉王子（Prince William）談及此事，如果哈里在新書抨擊卡米拉，希望威廉能公開表態支持繼母。

雖然威廉一直敬愛父親，但消息人士指威廉或會在此事保持中立，不太可能牽涉其中。

哈里去年接受訪問時談及童年，曾指查理斯的成長及與祖父母的相處，使父親選擇遵循前人方法教育自己。因此他不希望子女經歷自己年幼時的苦痛，盼打破惡性循環而決定移居美國。哈里上述説法被指是有意批評查理斯。

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責任編輯：鄭錦玲

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