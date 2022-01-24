【賀歲劇】恒生推賀歲短劇「我不如…煮麵吔」　曾比特Mike任男主角（多圖）

▲ 【賀歲劇】恒生推賀歲短劇「我不如…煮麵吔」 曾比特Mike任男主角

農曆新年雖然受到第五波疫情困擾，但恒生銀行 （00011） 推出賀歲創意穿越短劇「我不如…煮麵吔」，由叱吒樂壇生力軍男歌手銅獎得主曾比特（Mike）領銜主演，以輕鬆玩味的方式帶領大家穿梭時空，感受不同世代對於創業和未來生活的真摯嚮往。

在全新的創意穿越短劇「我不如…煮麵吔」，故事以一間家族麵店的發跡史為起始，講述恒生一代又一代地協助相距 88 年的麵店接班人承傳發展及追逐夢想。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

短劇融入近年流行的穿越時空元素，描述上市公司品牌「綠麵館」第三代傳人阿祖（曾比特 Mike 飾演）一直渴望追求理想成為「打機界KOL」，無心打理家族麵館的生意。想不到阿祖來自未來的孫女（Kerryta 飾演）─「綠麵館」第五代傳人同樣不喜歡「淥麵」，只醉心科研。為達成夢想，孫女利用時光機把阿祖時光倒流傳送到1933年，希望可改寫當年「恒生銀號」協助「綠麵館」創辦人阿武（即阿祖祖父）開展業務的歷史，讓二人不用再繼承祖業，可以專注發展各自的興趣。

賀歲短劇中同時呈現了不同時代的銀行服務，突顯恒生在金融科技及服務應用上的不斷提升，為客戶提供更加先進便捷的銀行理財服務。

「我不如…煮麵吔」創意穿越短劇即日起在恒生銀行YouTube Channel播映。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

相關文章：【人事變動】恒生委任張家慧為風險監控總監及執行委員會成員 3月7日生效

相關文章：【開戶優惠】恒生自創「虛擬KOL」推廣數碼銀行 開戶最多獲4次iPhone 13 Pro抽獎機會