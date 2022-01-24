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【賀歲劇】恒生推賀歲短劇「我不如…煮麵吔」　曾比特Mike任男主角（多圖）

Hot Talk 13:14 2022/01/24

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【賀歲劇】恒生推賀歲短劇「我不如…煮麵吔」　曾比特Mike任男主角

農曆新年雖然受到第五波疫情困擾，但恒生銀行 （00011） 推出賀歲創意穿越短劇「我不如…煮麵吔」，由叱吒樂壇生力軍男歌手銅獎得主曾比特（Mike）領銜主演，以輕鬆玩味的方式帶領大家穿梭時空，感受不同世代對於創業和未來生活的真摯嚮往。

在全新的創意穿越短劇「我不如…煮麵吔」，故事以一間家族麵店的發跡史為起始，講述恒生一代又一代地協助相距 88 年的麵店接班人承傳發展及追逐夢想。

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恒生數碼銀行主管鄭維章據報請辭【下一頁】

短劇融入近年流行的穿越時空元素，描述上市公司品牌「綠麵館」第三代傳人阿祖（曾比特 Mike 飾演）一直渴望追求理想成為「打機界KOL」，無心打理家族麵館的生意。想不到阿祖來自未來的孫女（Kerryta 飾演）─「綠麵館」第五代傳人同樣不喜歡「淥麵」，只醉心科研。為達成夢想，孫女利用時光機把阿祖時光倒流傳送到1933年，希望可改寫當年「恒生銀號」協助「綠麵館」創辦人阿武（即阿祖祖父）開展業務的歷史，讓二人不用再繼承祖業，可以專注發展各自的興趣。

賀歲短劇中同時呈現了不同時代的銀行服務，突顯恒生在金融科技及服務應用上的不斷提升，為客戶提供更加先進便捷的銀行理財服務。

「我不如…煮麵吔」創意穿越短劇即日起在恒生銀行YouTube Channel播映。

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港股 曾比特 歌手 YouTube 農曆新年 恒生銀行（00011）

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