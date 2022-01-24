▲ 【名家看法】專訪麥樸思：「不做好ESG+C 我們不投資」

疫情令全球更關注可持續發展，「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）表示，盈利能力及增長動力仍是他分析股票的兩大要素，但現時會擴大分析領域，將「ESG+C（環境、社會、管治及企業文化）」納入考慮因素，絕不會投資不願意做好「ESG+C」的公司。

「我們不會投資不願意跟我們討論，或向我們證明在ESG+C方面做很好的公司。」

麥樸思指，最新研究發現，若企業做好ESG+C，股價表現一般較理想，因這些企業做好ESG+C時，實際上是減低營運風險，所以選股時必定留意。他舉例稱，注重環境及社會的企業，可避免污染環境會招來罰款，而能與社會和諧共處的企業，也能與消費者及供應商保持良好關係。

他認為，企業管治相當重要，優質企業應關注股東權益，亦能好好處理企業遇到的問題。至於企業文化，就是留意員工如何看待企業，若員工不喜歡公司管理層，企業的業績也難如市場預期般好。

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