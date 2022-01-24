【大行點睇】面對經濟放緩及監管壓力 花旗下調騰訊目標價近一成

騰訊 （00700） 於3月23日公布去年第四季業績，花旗發表報告指，由於宏觀經濟放緩及監管影響，該行下調騰訊2021年第四季及2022年在綫廣告收入預測及網路遊戲收入。該行指，預計有關壓力將持續至2022年上半年，隨著周期復甦及員工人數增長放慢，今年下半年純利料重返正增長。

花旗認為，騰訊出售Sea（美：SE）股權後，公司加大股份回購力度，該行認為騰訊要在未來投資可持續發展項目，或持續剝離投資股權，特別是已經錄得可觀回報的投資。

該行下調騰訊目標價，由682.33元降至634元，評級維持「買入」不變。

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