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【內房危機】中海外連吸世茂雅居樂「廣州亞運城」股權　作價共36億元人民幣

股市 10:03 2022/01/25

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【內房危機】中海外連吸世茂雅居樂「廣州亞運城」股權　作價共36億元人民幣

早前內地傳出鼓勵國企內房洽購資產，中海外發展 （00688） 開市證實，吸納雅居樂 （03383） 、世茂 （00813） 的廣州亞運城項目股權，分別以總代價18.44億元（人民幣，下同）從雅居樂收購廣州亞運城26.66%股權，另以總代價18.45億元從世茂收購約 26.67%的股權。

中海外本身已持有「廣州亞運城」項目公司20%股權，完成收購後，將持有該合營公司73.33%股權。項目原先由碧桂園（002007）、世茂、雅居樂、中海外共同持有，目前只餘中海外和碧桂園合資，一躍成最大股東。

中海外今早股價偏弱，暫跌1%，暫報23.2元。

世茂據報共有34個重點項目待售 旗下深港國際中心傳作價151億求售，可見【下一頁】

雅居樂作價18億元人幣向中海外出售合營公司，料收益近7億元，看【下一頁】

廣州亞運城項目位於廣州市番禺區，為2010年亞洲運動會的一項大型工程項目，包含商住用途，預計仍在施工中的部份將於2025年底完工。

據中海外表示，該物業約4,016,000平方米的建築面積已開發為住宅及商業單位以及停車場，餘下建築面積1,834,000平方米仍在施工中，於公告日期，該綜合體約3,473,000平方米的建築面積（包括住宅及商業單元及車位）已出售。

 

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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