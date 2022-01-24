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【內房危機】世茂證實出售廣州亞運城權益減債　作價約18億元人民幣

股市 22:38 2022/01/24

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世茂據報與央企中海洽談出售廣州亞運城權益

內媒早前引述消息指，世茂 （00813） 正與央企中海洽談出售持有的廣州亞運城項目股權，世茂晚上發通告，宣佈出售全數26.67%持有的廣州亞運城項目股權予央企中海地產，總代價約18.445億元（人民幣，下同），惟該作價需扣除世茂持有的4.64億元廣州亞運城項目負債。

世茂預計，集團會因出售上述項目而錄得7.16元收益，出售所得款項約80%將用於降低負債，20%用於一般企業用途。世茂解釋，公司早前已披露，或會考慮出售其若干物業，以降低其負債。

中海地產隸屬於中海外 （00688） 。中海地產本身已持有廣州亞運城項目20%股權，此前雅居樂 （03383） 宣布擬以18.4億元人民幣向中海外出售廣州亞運城項目股權。

雅居樂作價18億元人幣向中海外出售合營公司，料收益近7億元，看【下一頁】

廣州亞運城項目位於廣州市番禺區，為2010年亞洲運動會的一項大型工程項目，包含商住用途，預計仍在施工中的部份將於2025年底完工。項目由碧桂園（002007）、世茂、雅居樂、中海分別持有26.67%、26.67%、26.66%及20%股權。

世茂股價周一靠穩，升0.16%，收報6.17元。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 世茂集團（00813） 中海地產

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