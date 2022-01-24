  • 22°C
香港時間 : 2022124日 (一) 13:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】世茂據報與央企中海洽談出售廣州亞運城權益

股市 12:33 2022/01/24

分享：

世茂據報與央企中海洽談出售廣州亞運城權益

內媒引述消息指，世茂 （00813） 正與央企中海洽談出售持有的廣州亞運城項目股權。中海地產隸屬於中海外 （00688） ，此前雅居樂 （03383） 宣布擬以18.4億元人民幣向中海外出售廣州亞運城項目股權。世茂半日逆市升3.1%，中午收報6.35元，成交約2億元。

雅居樂作價18億元人幣向中海外出售合營公司，料收益近7億元，看【下一頁】

廣州亞運城項目位於廣州市番禺區，為2010年亞洲運動會的一項大型工程項目，由碧桂園（002007）、世茂、雅居樂、中海分別持有26.67%、26.67%、26.66%及20%股權。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】世茂集團逾10億元人幣出售上海黃浦路地皮、滬國資委接盤　套現所得九成用於還債

【恒大3333】恒大董事變更：國資中國信達高層獲委任非執董　恒大汽車董事長亦入局

【內房危機】佳兆業違約後　廣東省政府據報委託普華永道審計佳兆業資產

港股 世茂集團（00813） 中海地產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股較港低逾5.6%　夜期跌227點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股較港低逾5.6%　夜期跌227點（不斷更新）
【恒大3333】恒大董事變更：國資中國信達高層獲委任非執董　恒大汽車董事長亦入局
【恒大3333】恒大董事變更：國資中國信達高層獲委任非執董　恒大汽車董事長亦入局
【第五波疫情】東亞：屯門市廣場分行1員工初步確診　分行下周起停業至另行通知
【第五波疫情】東亞：屯門市廣場分行1員工初步確診　分行下周起停業至另行通知
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行營業時間、滙豐渣打籲葵涌邨員工在家工作（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行營業時間、滙豐渣打籲葵涌邨員工在家工作（不斷更新）
【美國加息】聯儲局周四公布議息結果　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
【美國加息】聯儲局周四公布議息結果　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
【電子錢包】WeChat Pay HK再推抽獎活動吸客　用戶有機會贏8,888元新春消費金或iPhone 13 Pro
【電子錢包】WeChat Pay HK再推抽獎活動吸客　用戶有機會贏8,888元新春消費金或iPhone 13 Pro
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款