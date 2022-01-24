【內房危機】世茂據報與央企中海洽談出售廣州亞運城權益

▲ 世茂據報與央企中海洽談出售廣州亞運城權益

內媒引述消息指，世茂 （00813） 正與央企中海洽談出售持有的廣州亞運城項目股權。中海地產隸屬於中海外 （00688） ，此前雅居樂 （03383） 宣布擬以18.4億元人民幣向中海外出售廣州亞運城項目股權。世茂半日逆市升3.1%，中午收報6.35元，成交約2億元。

雅居樂作價18億元人幣向中海外出售合營公司，料收益近7億元，看【下一頁】

廣州亞運城項目位於廣州市番禺區，為2010年亞洲運動會的一項大型工程項目，由碧桂園（002007）、世茂、雅居樂、中海分別持有26.67%、26.67%、26.66%及20%股權。

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