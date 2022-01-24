【美股期貨】道指期貨升77點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

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美股上周五下挫後，美股期貨於周一亞洲時段回升，其中道指期貨升226點，納指期貨升112點或0.8%。美國今日將公布1月製造業PMI及服務業PMI初值、12月芝加哥聯儲全國活動指數。至於本周焦點，則將落於本港時間周四（27日）凌晨聯儲局公布議息結果，聯儲局主席鮑威爾會後召開新聞發布會。
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焦點新聞︰
【一周前瞻】聚焦聯儲局議息結果 蘋果微軟Tesla等科企業績期
【美國加息】聯儲局周四公布議息結果 一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
即市走勢︰
【17：22】道指期貨升77點，納指期貨升0.4%。
【12：26】道指期貨升226點，報34491點；標指期貨升31點，報4429點；納指期貨升112點或0.8%，報14551點。
【12：18】【bitcoin】比特幣高位回吐近半 炒賣比特幣的薩爾瓦多總統要被迫去麥當勞打工？
【08：42】【Bitcoin】比特幣周末曾跌至近34000美元水平 高位累挫逾五成
【07：30】市場憂慮聯儲局收緊貨幣政策，疊加Omicron變種病毒拖累經濟復甦，美股上周五尾段跳水，道指收市跌450點，報34265點；標指跌84點，報4397點；納指跌385點或2.72%，報13768點。
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責任編輯︰梁浩碩