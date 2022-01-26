【美股期貨】議息結果公布前　道指期貨升65點、納指期貨升0.6%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國聯儲局議息結果公布前，美股期貨周三於亞洲時段向好，其中道指期貨升65點，納指期貨升86點或0.6%。議息結果將於香港時間周四凌晨3時公布。另外，美國今日將會公布MBA抵押貸款申請、12月批發庫存初值、12月零售庫存、12月新屋銷售數據。

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即市走勢︰

【12：24】道指期貨升65點，報34362點；標指期貨升13點，報4369點；納指期貨升86點或0.6%，報14235點。

【10：23】【NVDA】Nvidia據報擬放棄400億美元收購ARM 公司回應態度不變 收跌4.5%

【09：53】富國銀行據報考慮出售上商兩成股權 套現近10億美元

【07：52】【Microsoft業績】微軟業績表現及收入指引勝預期 股價盤後先跌後回升近3%

=以下1月25日（周二）股市==

俄烏局勢續惹市場憂慮，美國表示準備制裁俄羅斯後，俄羅斯盧布再跌，同時美國準備支援歐盟的天然氣供應，以防俄羅斯供氣中斷，市場憂慮局勢升溫。美股周二開市後大跌，道指過山車走勢再現，曾挫818點，其後收復失地一度轉升；納指曾跌3.18%，收市仍跌2.3%。

即睇美股收市，芯片股挫

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市場觀望議息會議，及烏克蘭局勢發展，道指收市跌66點，報34297點；標指跌53點，報4356點；納指跌315點，報13539點。「恐慌指數」VIX一度再抽高20%，尾段升幅放緩至3.8%。資金部署加息周期，美10年期債息曾高見1.7956厘，但避險意慾仍高漲，最新報1.778厘水平。

重磅科技股繼續受壓，微軟挫2.7%；傳Nvidia準備棄購英國晶片設計公司ARM，股價急跌4.5%。

美國總統拜登表示，美國仍未準備派兵到烏克蘭，但警告俄羅斯，如果對烏克蘭動武，不排除制裁俄羅斯總統普京，俄方將承擔重大後果。

另外，英國首相約翰遜在國會表示，西方國家立場將團結一致，應對烏克蘭危機。烏克蘭政局危機升級，加上市場揣測聯儲局議息結果「偏鷹」，金價造好，創逾2個月新高。紐約期金收市升10.8美元，報1852.5美元。

儲局展開一連兩日的議息，議息結果將於香港周四凌晨3時公布，市場預期維持利率不變，並於議息後舉行記者會。市場同時觀望，若地緣危機升級，聯儲局會否繼續加息步伐。

歐股回升，英、法、德股分別漲1.02%、0.74%及0.75%。

【NVDA】Nvidia據報擬放棄400億美元收購ARM

美股隔晚如坐瘋狂過山車，道指曾插1115點，納指一度挫4.9%，道指收市升99點，納指升86點或0.63%。

【美股業績】強生第四季盈利增1.7倍 料今年新冠疫苗銷售額超過30億美元

美商務部表示，全球芯片供應短缺，料延續至2022年全年，採購商確定的半導體產品庫存中間值，已經從40天降至不足5天。

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收即市走勢︰

【02：27】德國商業銀行表示，美國聯儲局可能會在周三的政策聲明中，確認其3月份加息的計劃，但美元可能不會有太大變動。

德國商業銀行外滙分析師Leuchtmann表示，市場普遍預期3月加息，因此美元走勢不會發生太大變化，至少不會在可持續的基礎上發生變化。他表示，如果聯儲局在聲明或者發布會上，暗示委員們打算在可持續的基礎上實現高於市場目前預期的實際利率，美元將得到支持。

【02：02】美國銀行：24%標指成分股和42%的標普500指數科技股，正處於技術性熊市（較高位下跌20%）

【01：58】現貨鈀金升穿2,200美元關口，最新報每盎斯2,200.15美元

【01：49】美國國會眾議院多數派（民主黨）領導人Hoyer表示，對國會山將批准重大的稅收改革和開支計劃感到樂觀。

【01：48】通用汽車投資超過70億美元資金，在美國密歇根州4家製造工廠；

通用汽車（美：GM）表示，投資超過70億美元資金到美國密歇根州的4家製造工廠，以期加速推進在電動汽車產業領先其他競爭對手的計劃。 最新投資將創造4,000個就業崗位，並恢復1,000個工作崗位。 通用汽車將與LG能源投資26億美元到密歇根州Lansing電池工廠

【01：47】摩根士丹利CEO戈爾曼：美國聯儲局的財政政策，走在正確的道路上。如果到今年底，股票市場收盤接近持平，也不會感到驚訝。

【01：16】郭明錤：新一代MacBook Air或於今年WWDC推出

根據郭明錤預測，蘋果（美：AAPL）新一代MacBook Air機型或許將在今年的WWDC上正式發佈，也就是在2022年的第二或者第三季度上市。這次的MacBook Air可能會取消尾碼的「Air」，以MacBook作為全新的產品線標識，從某種意義上來說Air類產品可能會暫時消失，當然這也只是猜測。

【01：05】布蘭特原油期貨漲幅擴大至2%，報88.02美元。

【01：00】道指跌幅收窄至468點或1.4%，較早時一度急瀉818點，至低見33545點；納指跌410點， 跌幅2.97%

【00：50】紐約原油期貨漲幅擴大至2%，報85.02美元。

【23：07】納指跌幅擴大至3%，芯片類成分股ASML跌逾6%。

【23：00】道指跌719點，納指跌2.9%

【22：51】道指跌607點，納指跌2.5%，標指跌2.3%。

【22：30】美股開市，道指低開391點，納指跌1.6%，標指跌1.3%。

【22：07】市場觀望議息會議，及烏克蘭局勢發展，道指期貨跌勢加劇，跌264點，跌穿34000關，納指期貨跌2%。

【20：15】道指期貨跌293點，納指期貨跌2%。

【18：44】道指期貨跌61點，納指期貨跌1.1%。歐股升幅擴大，德股升1.1%，法股升1%。

【17：22】道指期貨跌265點，納指期貨跌1.8%。

【12：28】道指期貨跌267點，報34097點；標指期貨跌49點，報4360點；納指期貨跌232點或1.6%，報14277點。

【11：17】【美股焦點】Meta發布全新人工智能超級電腦 有望成全球運算速度之最

【10：17】【鱷王觀點】達利奧：美國加息不會令現金及債券吸引 今年市場及經濟明顯下滑機會微

【08：55】【美企業績】IBM上季收入增長6%勝預期 股價盤後曾升6%

==以下1月24日（周一）股市==

地緣局勢緊張，俄烏局勢引發全球市場劇震，俄羅斯股市一度瀉10%，歐股挫逾3.8%，美股如坐瘋狂過山車，暴瀉後倒升。道指曾插1115點，納指一度挫4.9%，不過，局勢未見進一步升級，尾市有買盤趁低吸納科技股，帶動3大指數拗腰轉升。

即睇美股收市，SPDR標指ETF成交逾千億美元：

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道指收市升99點，報34364點；標指升12點，報4410點；納指升86點或0.63%，報13855點。資金湧入債市及黃金避險，10年美債息報1.756厘，金價報1,841美元。

Netflix一度瀉11.6%，收市跌幅縮窄至2.6%。特斯拉（Tesla）曾挫10.9%，收市重上900美元關，僅跌1.5%，報930美元；蘋果微跌0.5%。

俄烏關係緊張，北約表示，增派船艦和戰機，加強歐洲東部的防衞能力，同時下命部隊待命。美國明確表示，正考慮增加在北約東部的軍事部署。

避險情緒升溫，美滙指數呈強，漲0.27%至95.9。金價造好，紐約期金收市升9.9美元，報1841.7美元。紐約期油收市跌1.83美元或2.15%，報83.31美元。倫敦布蘭特期油跌1.62美元或1.84%，報86.27美元。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦聯儲局議息結果 蘋果微軟Tesla等科企業績期

【美國加息】聯儲局周四公布議息結果 一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）

即市走勢︰

【02：21】美國眾議院議長佩洛西要求對全體成員就烏克蘭問題進行簡報

【02：13】納指跌幅收窄至2.8%，早段最多跌約4.9%。

【01：46】 俄烏局勢緊張 道指曾瀉逾1100點 納指一度挫4.6%

【01：27】美股新能源汽車板塊持續下挫，蔚來跌超15%，Rivian跌近14%，小鵬汽車跌超12%，特斯拉、小牛電動跌近10%，福特汽車跌近9%，理想汽車跌超8%，通用汽車跌超7%。

【01：26】美股英偉達跌逾10%，現報209.94美元。

【01：17】恐慌指數VIX急升35%， 衝上38.94高位，刷新2020年後期以來即市高位。

【01：15】道指跌逾1000點，成分股普跌。微軟跌逾6%，波音跌5.8%。

【00：52】 道指瀉915點，跌幅2.7%， 報33350點；納指挫545點，跌幅3.96%， 報13223點；標指跌120點，跌幅2.75%， 報4276點。

【00：41】歐洲股市普遍下跌；歐洲1STOXX 600指數收跌18點，跌幅3.8%，報456點；

德國DAX30指數收跌592點，跌幅3.8%，報15011點；

英國富時100指數收跌196點，跌幅2.6%，報7297點；

法國CAC40指數收跌280點，跌幅3.97%，報6787點。

【23：10】道指跌逾800點，納指跌近3.1%，標指跌近2.8%。

【23：06】道指跌667點，納指跌2.5%，標指跌2.3%。Tesla（美：TSLA）跌8%、Nvidia（美：NVDA）跌6%，蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）跌近2%。

【22：30】美股開市，道指跌518點，納指跌2.2%，標指跌1.7%。

【22：15】美股期貨跌幅擴大，跌穿34000關，低見33719點，最多跌438點，納指期貨跌2%。

【21：06】烏克蘭局勢緊張，歐股跌近2%，俄羅斯股市下跌逾6%，盧布急跌2%。標指上周創2020年3月以來最差表現後，美股期貨跌幅擴大，跌114點，納指期貨跌0.8%。

【18：40】烏克蘭局勢緊張，歐股大跌，法股跌近2%，德股跌逾1.6%，俄羅斯MOEX指數急挫逾6%。

【17：22】道指期貨升77點，納指期貨升0.4%。

【12：26】道指期貨升226點，報34491點；標指期貨升31點，報4429點；納指期貨升112點或0.8%，報14551點。

【12：18】【bitcoin】比特幣高位回吐近半 炒賣比特幣的薩爾瓦多總統要被迫去麥當勞打工？

【08：42】【Bitcoin】比特幣周末曾跌至近34000美元水平 高位累挫逾五成

【07：30】市場憂慮聯儲局收緊貨幣政策，疊加Omicron變種病毒拖累經濟復甦，美股上周五尾段跳水，道指收市跌450點，報34265點；標指跌84點，報4397點；納指跌385點或2.72%，報13768點。

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責任編輯︰梁浩碩