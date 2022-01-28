【美股期貨】蘋果績勝預期盤後升5%　道指期貨升144點、納指期貨升近1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

蘋果公司（美︰AAPL）業績勝預期，蘋果股價盤後大升5%，帶動美股期貨於周五亞洲時段上升，其中道指期貨升144點，納指期貨升135點或近1%。美國今日將會公布12月PCE個人消費支出、1月密歇根大學消費者信心指數終值。

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重點新聞︰

【AAPL業績】蘋果上季收入增11%創新高、盤後升半成 庫克回應元宇宙發展：將帶前所未見產品

【美企業績】Robinhood活躍用戶降、收入指引遜預期 股價盤後挫12%

【Visa業績】Visa上季收入增長24%勝預期 股價盤後升近半成

【美企業績】萬事達卡上季業績勝預期 跨境交易額重返疫情前、逾百億美元待回購

即市走勢︰

【12：36】道指期貨升144點，報34305點；標指期貨升22點，報4349點；納指期貨升135點或近1%，報14138點。

【11：23】【LV母企】LVMH去年銷售額642億歐元再創新高 料奢侈品需求再飆、元宇宙是商機

【10：03】【AAPL】蘋果庫克：通脹壓力正在上升 不排除產品加價的可能

==以下1月27日（周四）股市==

美國上季經濟增長勝預期，市場繼續評估聯儲局主席鮑威爾有關計劃今年多次加息的言論。美股先升後跌，道指蒸發逾600點升幅，納指跌1.4%。

即睇美股收市：

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道指曾飈605點，中段由高位回落，收市倒跌7點，報34160點；標指跌23點，報4326點；納指跌189點，報13352點。

利率期貨顯示，市場認為美國3月加息機率達100%，到年底前，聯邦基金利率將從目前的0.25厘攀升至1.5厘，意味全年料加息5次。消息支持美滙創年半高。

美滙指數高見97.299，升0.8%，金價連續第二天下滑，跌穿1800美元關，紐約2月期金收市跌2%，報1792美元。

油價先升後跌，紐約期油高見88.54美元，收市回吐0.85%，報86.61美元。布蘭特期油跌62美仙，報89.34美元。

地緣政治仍受市場關注，白宮宣布，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）將於2月7日，在白宮與美國總統拜登會面，討論烏克蘭危機。兩國領袖將討論如何共同努力，以外交途徑解決烏克蘭危機，同時會討論一系列共同關注議題，包括結束新冠疫情、應對氣候轉變威脅、推動經濟公平，以及國際社會安全等。

美國上季經濟增長勝預期，市場繼續評估聯儲局主席鮑威爾有關計劃今年多次加息的言論。美股先升後跌，道指蒸發逾600點升幅，納指挫1.4%。

道指曾飈605點，中段由高位回落，收市倒跌7點，報34160點；標指跌23點，報4326點；納指跌189點，報13352點。特斯拉利潤高於預期，但出於對微晶片供應鏈障礙的考慮，其業績指引謹慎，證實今年沒有新車款面世，股價受壓跌逾11.4%。Netflix獲對沖基金經理大手吸納，股價漲7.5%。

利率期貨顯示，市場認為美國3月加息機率達100%，到年底前，聯邦基金利率將從目前的0.25厘攀升至1.5厘，意味全年料加息5次。消息支持美滙創年半高。

美滙指數高見97.299，升0.8%，金價連續第二天下滑，跌穿1800美元關，紐約2月期金收市跌2%，報1792美元。

油價先升後跌，紐約期油高見88.54美元，收市回吐0.85%，報86.61美元。布蘭特期油跌62美仙，報89.34美元。

地緣政治仍受市場關注，白宮宣布，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）將於2月7日，在白宮與美國總統拜登會面，討論烏克蘭危機。

歐洲主要股指收漲，德國DAX指數漲0.42%，法國CAC40指數漲0.6%，英國富時100指數漲1.13%，意大利富時MIB指數漲0.99%。

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重點新聞︰

【儲局議息】聯儲局3月加息成定局 一文看清各界對1月議息評論（不斷更新）

【儲局議息】一文看清議息聲明重點 分析：後市勿太悲觀

【美企業績】Tesla去年第四季業績勝預期 今年交付量料增長50%、盤後變動不大

【INTC業績】英特爾業績勝預期 惟股價盤後仍跌2%

即市走勢︰

【02：20】美股三大指數齊跌，納指跌幅擴大至140點或逾1%，報13401點；道指跌37點或0.1%；標指跌6點或逾0.1%。

【02：15】歐洲債市：德國國債收窄跌幅 意大利國債上漲；

德國國債收窄跌幅，中部之後曲線趨平，長債跑贏，因美國國債上漲、貨幣市場下調緊縮押注。

德國10年期國債收益率早段升至一周高位，因美聯儲局周三發出鷹派信號之後，對歐洲央行加息10個基點的預測提前至9月。

意大利債券牛市趨平，抹去開盤跌幅；盡管總統選舉投票持續至第五天，但股市上漲，對歐洲央行加息10個基點的押注推後到10月。

英國國債收窄熊市趨平行情，貨幣市場押注英國央行將在6月加息至1%；一度定價下周開會加息25個基點。

【02：13】惠譽：2021年美國汽車行業沒有重大破產申請，由於行業違約率預計較低，這一趨勢預計將持續到2022年

【01：25】標指轉跌，納指跌幅擴大至0.5%，半導體指數跌超4%，特斯拉維持逾8%跌幅。

【01：25】納指跌21點或0.16%，報13520點；道指升254點或0.7%；標指升37點或逾0.8%。

【01：18】納指回吐早段超過1.5%漲幅並轉跌，Lucid跌超10%，特斯拉跌約8%，拉姆研究跌超7%，京東和英特爾跌超6.4%，奈飛仍然漲超7.5%。

【00：25】COMEX黃金期貨下跌2%，報1792.2美元。

【23：58】美股新能源汽車股跌幅擴大，特斯拉一度跌逾8%，小鵬汽車跌逾6%，蔚來汽車跌5%，理想汽車跌逾3%。

【23：54】現貨白銀大跌4%，刷新1月11日以來低位至22.591美元

【23：50】紐約原油最近突破上周的高位，升至88美元上方，創7年來新高，其後有獲利回吐，回落至86.50美元左右，但油價在本周漲勢保持不錯勢頭。積極的風險偏好、持續的地緣政治、OPEC+供應憂慮是可能限制下行的持續支撐來源。

【23：41】中概教育股持續下挫，好未來（美：TAL）跌10%，高途（美：GOTU）跌超10%，網易有道（美：DAO）跌近5%。

【23：00】道指升504點，納指升1.3%，標指升1.5%。Salesforce（美：CRM）及微軟（美：MSFT）分別升4.7%及3.2%。

【22：30】美股開市，道指升280點，納指升1.2%，標指升1%。

【21：44】烏克蘭危機降溫，道指期貨升74點

【20：30】道指期貨跌55點，納指期貨升0.3%。

【17：43】道指期貨跌36點，納指期貨轉升10點。

【12：36】道指期貨跌394點，報33773點；標指期貨跌59點，報4290點；納指期貨跌222點或1.6%，報13950點。

【10：52】美證監擬收緊私募股權及對沖基金披露要求 以提高評估系統性風險能力

【10：49】【儲局議息】摩根資管：3月加息幾乎難以阻止 今年股市更波動 料價值股跑贏大市

【10：07】【美國縮表】聯儲局減買債3月結束 鮑威爾：通脹有上行風險、縮表是「可預期的」

==以下1月26日（周三）股市==

聯儲局議息後暗示3月加息，主席鮑威爾表明有很大的加息空間，不排除每次會議都加息的可能性。美股應聲轉跌，道指蒸發逾500點升幅，更一度倒跌421點。

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美股重演過山車走勢，議息聲明公布後，道指一度升517點 ； 但在鮑威爾講話期間急轉直下，道指收市倒跌129點，報34168點；標指跌6點，報4349點；納指曾升463點，收市打回原形，僅升2點，報13542點。

微軟（美：MSFT）業績及指引好過預期，股價升2.85%；特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克預告出席分析員會議，股價漲2%。

美滙指數漲0.59%，報96.51；美國10年期債息急升至1.865厘；現貨金價回落1.65%，報1817.4美元。

紐約期油倒升2%，收報87.35美元 ； 布蘭特期油高見90.47美元，收報89.96美元，漲2%。外電引述消息指，OPEC+代表可能會維持原定計劃，於下周批准再度溫和增產每日40萬桶，滿足石油需求的反彈。

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重點消息：

【美股焦點】美泰重獲迪士尼公主系列玩具授權 料可推《冰雪奇緣》Elsa 公主玩具 盤前大升8%

【美股業績】波音上季虧損收窄一半 2年來首見正現金流

【美股業績】AT&T上季扭虧收入勝預期 華納音樂及串流平台HBO Max錄得強勁增長

【國際油價】OPEC+料下月維持增產計劃 油價逼7年高位

【MSFT業績】微軟上季多賺21%、收入指引勝預期

即市走勢︰

【03：09】紐約聯儲銀行：對於機構MBS，將在3月初結束淨追加購買，但每月購買計劃將繼續公布。

【03：08】美股大型科技股上揚，英偉達、特斯拉漲逾7%，微軟漲逾6%。

【03：08】美國10年期債息突破1.8厘，最高至1.81厘。

【03：07】紐約聯儲銀行：2月中旬之後不會公布月度購買資產計劃，購買將在3月初結束。

【03：06】儲局公布議息結果後，現貨黃金短線波幅達8美元，最低至1824.6美元。

【03：00】美國聯儲局結束一連兩天議息會議，暗示3月加息，加息數次後啟動縮表。維持利率在0厘至0.25厘不變，符合市場預期。

【02：48】據英國金融時報：歐洲央行警告歐洲借貸者警惕制裁俄羅斯的風險。

【02：45】市場消息稱，加密貨幣借貸公司Celcius、加密貨幣交易所Gemini面臨美國證交會審查。

【02：34】韋德布希：予微軟（美：MSFT）跑贏大市評級，目標價375美元

韋德布希分析師Daniel Ives表示：在一個充滿緊張情緒的市場，微軟周二公布財報是金融市場中至關重要、具有歷史意義的時刻之一。整個華爾街都在密切關注微軟的業績。該公司不負眾望，給出長期穩健的雲業務指引，這將安撫市場的緊張情緒，對微軟和對整個科技行業來說，都是一個重要的數據點。

此外，該分析師堅定認為，盡管市場因聯儲局即將收緊政策而緊張、科技行業的估值也在急劇下降，但作為第四次工業革命的一部分，潛在的數字轉型增長正在加速，而不是在2022年之前減速。

【02：02】俄羅斯特使預計伊朗核協議將於2月底達成，新的伊朗核協議可能在4月開始實施，根據協議，將解除對伊朗的石油禁運。

【01：49】Verizon（美：VZ）跌3%，創近一年以來最大即市跌幅。

【01：43】Rivian（美：RIVN）急升，現漲逾13%。消息稱Rivian正在加緊生產電動汽車，爭取達到每周200輛。

【01：41】Alphabet （美：GOOGL）升4.4%，股價從2,538.70美元上漲至2,651.18美元，創出近乎3個月以來最大漲幅。

【01：16】現貨金失守1830美元關口，最新報1829.53美元，跌1%

【01：14】道指升380點，納指升2.4%，標指升1.7%。

【00：30】歐洲STOXX 600指數初步收漲1.73%，報467點。德國DAX 30指數初步收漲2.12%，報15447點。法國股指初步收漲2.11%，英國股指初步收漲1.43%，意大利股指初步收漲2.13%。

【23：15】道指升305點，納指升2.1%，標指升1.4%。

【22：30】美股開市，道指升272點，納指升2.5%，標指升1.5%。

【20：48】道指期貨升355點，納指期貨升1.9%。

【18：22】納指期貨升幅擴大至2.2%。道指期貨升314點。

【17：22】道指期貨升277點，納指期貨升1.7%。

【12：24】道指期貨升65點，報34362點；標指期貨升13點，報4369點；納指期貨升86點或0.6%，報14235點。

【10：23】【NVDA】Nvidia據報擬放棄400億美元收購ARM 公司回應態度不變 收跌4.5%

【09：53】富國銀行據報考慮出售上商兩成股權 套現近10億美元

【07：52】【Microsoft業績】微軟業績表現及收入指引勝預期 股價盤後先跌後回升近3%

*買美股策略要調整 ARKK已玩完？《開市追揸沽》為你分析*【按此即睇】

=以下1月25日（周二）股市==

俄烏局勢續惹市場憂慮，美國表示準備制裁俄羅斯後，俄羅斯盧布再跌，同時美國準備支援歐盟的天然氣供應，以防俄羅斯供氣中斷，市場憂慮局勢升溫。美股周二開市後大跌，道指過山車走勢再現，曾挫818點，其後收復失地一度轉升；納指曾跌3.18%，收市仍跌2.3%。

即睇美股收市，芯片股挫

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市場觀望議息會議，及烏克蘭局勢發展，道指收市跌66點，報34297點；標指跌53點，報4356點；納指跌315點，報13539點。「恐慌指數」VIX一度再抽高20%，尾段升幅放緩至3.8%。資金部署加息周期，美10年期債息曾高見1.7956厘，但避險意慾仍高漲，最新報1.778厘水平。

重磅科技股繼續受壓，微軟挫2.7%；傳Nvidia準備棄購英國晶片設計公司ARM，股價急跌4.5%。

美國總統拜登表示，美國仍未準備派兵到烏克蘭，但警告俄羅斯，如果對烏克蘭動武，不排除制裁俄羅斯總統普京，俄方將承擔重大後果。

另外，英國首相約翰遜在國會表示，西方國家立場將團結一致，應對烏克蘭危機。烏克蘭政局危機升級，加上市場揣測聯儲局議息結果「偏鷹」，金價造好，創逾2個月新高。紐約期金收市升10.8美元，報1852.5美元。

儲局展開一連兩日的議息，議息結果將於香港周四凌晨3時公布，市場預期維持利率不變，並於議息後舉行記者會。市場同時觀望，若地緣危機升級，聯儲局會否繼續加息步伐。

歐股回升，英、法、德股分別漲1.02%、0.74%及0.75%。

【NVDA】Nvidia據報擬放棄400億美元收購ARM

美股隔晚如坐瘋狂過山車，道指曾插1115點，納指一度挫4.9%，道指收市升99點，納指升86點或0.63%。

【美股業績】強生第四季盈利增1.7倍 料今年新冠疫苗銷售額超過30億美元

美商務部表示，全球芯片供應短缺，料延續至2022年全年，採購商確定的半導體產品庫存中間值，已經從40天降至不足5天。

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收即市走勢︰

【02：27】德國商業銀行表示，美國聯儲局可能會在周三的政策聲明中，確認其3月份加息的計劃，但美元可能不會有太大變動。

德國商業銀行外滙分析師Leuchtmann表示，市場普遍預期3月加息，因此美元走勢不會發生太大變化，至少不會在可持續的基礎上發生變化。他表示，如果聯儲局在聲明或者發布會上，暗示委員們打算在可持續的基礎上實現高於市場目前預期的實際利率，美元將得到支持。

【02：02】美國銀行：24%標指成分股和42%的標普500指數科技股，正處於技術性熊市（較高位下跌20%）

【01：58】現貨鈀金升穿2,200美元關口，最新報每盎斯2,200.15美元

【01：49】美國國會眾議院多數派（民主黨）領導人Hoyer表示，對國會山將批准重大的稅收改革和開支計劃感到樂觀。

【01：48】通用汽車投資超過70億美元資金，在美國密歇根州4家製造工廠；

通用汽車（美：GM）表示，投資超過70億美元資金到美國密歇根州的4家製造工廠，以期加速推進在電動汽車產業領先其他競爭對手的計劃。 最新投資將創造4,000個就業崗位，並恢復1,000個工作崗位。 通用汽車將與LG能源投資26億美元到密歇根州Lansing電池工廠

【01：47】摩根士丹利CEO戈爾曼：美國聯儲局的財政政策，走在正確的道路上。如果到今年底，股票市場收盤接近持平，也不會感到驚訝。

【01：16】郭明錤：新一代MacBook Air或於今年WWDC推出

根據郭明錤預測，蘋果（美：AAPL）新一代MacBook Air機型或許將在今年的WWDC上正式發佈，也就是在2022年的第二或者第三季度上市。這次的MacBook Air可能會取消尾碼的「Air」，以MacBook作為全新的產品線標識，從某種意義上來說Air類產品可能會暫時消失，當然這也只是猜測。

【01：05】布蘭特原油期貨漲幅擴大至2%，報88.02美元。

【01：00】道指跌幅收窄至468點或1.4%，較早時一度急瀉818點，至低見33545點；納指跌410點， 跌幅2.97%

【00：50】紐約原油期貨漲幅擴大至2%，報85.02美元。

【23：07】納指跌幅擴大至3%，芯片類成分股ASML跌逾6%。

【23：00】道指跌719點，納指跌2.9%

【22：51】道指跌607點，納指跌2.5%，標指跌2.3%。

【22：30】美股開市，道指低開391點，納指跌1.6%，標指跌1.3%。

【22：07】市場觀望議息會議，及烏克蘭局勢發展，道指期貨跌勢加劇，跌264點，跌穿34000關，納指期貨跌2%。

【20：15】道指期貨跌293點，納指期貨跌2%。

【18：44】道指期貨跌61點，納指期貨跌1.1%。歐股升幅擴大，德股升1.1%，法股升1%。

【17：22】道指期貨跌265點，納指期貨跌1.8%。

【12：28】道指期貨跌267點，報34097點；標指期貨跌49點，報4360點；納指期貨跌232點或1.6%，報14277點。

【11：17】【美股焦點】Meta發布全新人工智能超級電腦 有望成全球運算速度之最

【10：17】【鱷王觀點】達利奧：美國加息不會令現金及債券吸引 今年市場及經濟明顯下滑機會微

【08：55】【美企業績】IBM上季收入增長6%勝預期 股價盤後曾升6%

==以下1月24日（周一）股市==

地緣局勢緊張，俄烏局勢引發全球市場劇震，俄羅斯股市一度瀉10%，歐股挫逾3.8%，美股如坐瘋狂過山車，暴瀉後倒升。道指曾插1115點，納指一度挫4.9%，不過，局勢未見進一步升級，尾市有買盤趁低吸納科技股，帶動3大指數拗腰轉升。

即睇美股收市，SPDR標指ETF成交逾千億美元：

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道指收市升99點，報34364點；標指升12點，報4410點；納指升86點或0.63%，報13855點。資金湧入債市及黃金避險，10年美債息報1.756厘，金價報1,841美元。

Netflix一度瀉11.6%，收市跌幅縮窄至2.6%。特斯拉（Tesla）曾挫10.9%，收市重上900美元關，僅跌1.5%，報930美元；蘋果微跌0.5%。

俄烏關係緊張，北約表示，增派船艦和戰機，加強歐洲東部的防衞能力，同時下命部隊待命。美國明確表示，正考慮增加在北約東部的軍事部署。

避險情緒升溫，美滙指數呈強，漲0.27%至95.9。金價造好，紐約期金收市升9.9美元，報1841.7美元。紐約期油收市跌1.83美元或2.15%，報83.31美元。倫敦布蘭特期油跌1.62美元或1.84%，報86.27美元。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦聯儲局議息結果 蘋果微軟Tesla等科企業績期

【美國加息】聯儲局周四公布議息結果 一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）

即市走勢︰

【02：21】美國眾議院議長佩洛西要求對全體成員就烏克蘭問題進行簡報

【02：13】納指跌幅收窄至2.8%，早段最多跌約4.9%。

【01：46】 俄烏局勢緊張 道指曾瀉逾1100點 納指一度挫4.6%

【01：27】美股新能源汽車板塊持續下挫，蔚來跌超15%，Rivian跌近14%，小鵬汽車跌超12%，特斯拉、小牛電動跌近10%，福特汽車跌近9%，理想汽車跌超8%，通用汽車跌超7%。

【01：26】美股英偉達跌逾10%，現報209.94美元。

【01：17】恐慌指數VIX急升35%， 衝上38.94高位，刷新2020年後期以來即市高位。

【01：15】道指跌逾1000點，成分股普跌。微軟跌逾6%，波音跌5.8%。

【00：52】 道指瀉915點，跌幅2.7%， 報33350點；納指挫545點，跌幅3.96%， 報13223點；標指跌120點，跌幅2.75%， 報4276點。

【00：41】歐洲股市普遍下跌；歐洲1STOXX 600指數收跌18點，跌幅3.8%，報456點；

德國DAX30指數收跌592點，跌幅3.8%，報15011點；

英國富時100指數收跌196點，跌幅2.6%，報7297點；

法國CAC40指數收跌280點，跌幅3.97%，報6787點。

【23：10】道指跌逾800點，納指跌近3.1%，標指跌近2.8%。

【23：06】道指跌667點，納指跌2.5%，標指跌2.3%。Tesla（美：TSLA）跌8%、Nvidia（美：NVDA）跌6%，蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）跌近2%。

【22：30】美股開市，道指跌518點，納指跌2.2%，標指跌1.7%。

【22：15】美股期貨跌幅擴大，跌穿34000關，低見33719點，最多跌438點，納指期貨跌2%。

【21：06】烏克蘭局勢緊張，歐股跌近2%，俄羅斯股市下跌逾6%，盧布急跌2%。標指上周創2020年3月以來最差表現後，美股期貨跌幅擴大，跌114點，納指期貨跌0.8%。

【18：40】烏克蘭局勢緊張，歐股大跌，法股跌近2%，德股跌逾1.6%，俄羅斯MOEX指數急挫逾6%。

【17：22】道指期貨升77點，納指期貨升0.4%。

【12：26】道指期貨升226點，報34491點；標指期貨升31點，報4429點；納指期貨升112點或0.8%，報14551點。

【12：18】【bitcoin】比特幣高位回吐近半 炒賣比特幣的薩爾瓦多總統要被迫去麥當勞打工？

【08：42】【Bitcoin】比特幣周末曾跌至近34000美元水平 高位累挫逾五成

【07：30】市場憂慮聯儲局收緊貨幣政策，疊加Omicron變種病毒拖累經濟復甦，美股上周五尾段跳水，道指收市跌450點，報34265點；標指跌84點，報4397點；納指跌385點或2.72%，報13768點。

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責任編輯︰梁浩碩