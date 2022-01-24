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【美股期貨】烏克蘭局勢緊張　俄羅斯股市急挫逾6%　美股期貨跌幅擴大（不斷更新）

股市 21:06 2022/01/24

分享：

美股動態不斷更新

地緣局勢緊張，拖累環球市況，尤其是俄羅斯資金的持貨能力，不過，投資者同時留意超跌股份，可能成為吸納的機會。

烏克蘭局勢緊張，歐股跌近2%，俄羅斯股市下跌逾6%，盧布急跌2%。標指上周創2020年3月以來最差表現後，美股期貨跌幅擴大，一度跌穿34000關，低見33981點，納指期貨跌0.8%。

【烏克蘭局勢】俄股滙急挫資金出逃　人民幣兌俄羅斯盧布創歷史新高

本周焦點落在周四（27日）凌晨的聯儲局議息結果，而美國周一將公布1月製造業PMI及服務業PMI初值、12月芝加哥聯儲全國活動指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦聯儲局議息結果　蘋果微軟Tesla等科企業績期

【美國加息】聯儲局周四公布議息結果　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）

即市走勢︰

【21：06】烏克蘭局勢緊張，歐股跌近2%，俄羅斯股市下跌逾6%，盧布急跌2%。標指上周創2020年3月以來最差表現後，美股期貨跌幅擴大，跌114點，納指期貨跌0.8%。

【18：40】烏克蘭局勢緊張，歐股大跌，法股跌近2%，德股跌逾1.6%，俄羅斯MOEX指數急挫逾6%。

【17：22】道指期貨升77點，納指期貨升0.4%。

【12：26】道指期貨升226點，報34491點；標指期貨升31點，報4429點；納指期貨升112點或0.8%，報14551點。

【12：18】【bitcoin】比特幣高位回吐近半　炒賣比特幣的薩爾瓦多總統要被迫去麥當勞打工？

【08：42】【Bitcoin】比特幣周末曾跌至近34000美元水平　高位累挫逾五成

【07：30】市場憂慮聯儲局收緊貨幣政策，疊加Omicron變種病毒拖累經濟復甦，美股上周五尾段跳水，道指收市跌450點，報34265點；標指跌84點，報4397點；納指跌385點或2.72%，報13768點。

*買美股策略要調整 ARKK已玩完？《開市追揸沽》為你分析*【按此即睇】 

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 美國聯儲局 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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