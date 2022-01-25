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【美股期貨】歐股升幅擴大　道指期貨跌不足百點　納指期貨跌1.1%（不斷更新）

股市 18:45 2022/01/25

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美股動態不斷更新

美股隔晚如坐瘋狂過山車，道指曾插1115點，納指一度挫4.9%，道指收市升99點，納指升86點或0.63%。不過，美股期貨周二再轉下。美國今日將會公布11月房價指數、11月S&C/CS20座大城市房價指數、1月諮商會信心數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【18：44】道指期貨跌61點，納指期貨跌1.1%。歐股升幅擴大，德股升1.1%，法股升1%。

【17：22】道指期貨跌265點，納指期貨跌1.8%。

【12：28】道指期貨跌267點，報34097點；標指期貨跌49點，報4360點；納指期貨跌232點或1.6%，報14277點。

【11：17】【美股焦點】Meta發布全新人工智能超級電腦　有望成全球運算速度之最

【10：17】【鱷王觀點】達利奧：美國加息不會令現金及債券吸引　今年市場及經濟明顯下滑機會微

【08：55】【美企業績】IBM上季收入增長6%勝預期　股價盤後曾升6%

 

==以下1月24日（周一）股市==

地緣局勢緊張，俄烏局勢引發全球市場劇震，俄羅斯股市一度瀉10%，歐股挫逾3.8%，美股如坐瘋狂過山車，暴瀉後倒升。道指曾插1115點，納指一度挫4.9%，不過，局勢未見進一步升級，尾市有買盤趁低吸納科技股，帶動3大指數拗腰轉升。

即睇美股收市，SPDR標指ETF成交逾千億美元：

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道指收市升99點，報34364點；標指升12點，報4410點；納指升86點或0.63%，報13855點。資金湧入債市及黃金避險，10年美債息報1.756厘，金價報1,841美元。

Netflix一度瀉11.6%，收市跌幅縮窄至2.6%。特斯拉（Tesla）曾挫10.9%，收市重上900美元關，僅跌1.5%，報930美元；蘋果微跌0.5%。

俄烏關係緊張，北約表示，增派船艦和戰機，加強歐洲東部的防衞能力，同時下命部隊待命。美國明確表示，正考慮增加在北約東部的軍事部署。

避險情緒升溫，美滙指數呈強，漲0.27%至95.9。金價造好，紐約期金收市升9.9美元，報1841.7美元。紐約期油收市跌1.83美元或2.15%，報83.31美元。倫敦布蘭特期油跌1.62美元或1.84%，報86.27美元。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦聯儲局議息結果　蘋果微軟Tesla等科企業績期

【美國加息】聯儲局周四公布議息結果　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）

即市走勢︰

【02：21】美國眾議院議長佩洛西要求對全體成員就烏克蘭問題進行簡報

【02：13】納指跌幅收窄至2.8%，早段最多跌約4.9%。

【01：46】 俄烏局勢緊張　道指曾瀉逾1100點　納指一度挫4.6%

【01：27】美股新能源汽車板塊持續下挫，蔚來跌超15%，Rivian跌近14%，小鵬汽車跌超12%，特斯拉、小牛電動跌近10%，福特汽車跌近9%，理想汽車跌超8%，通用汽車跌超7%。

【01：26】美股英偉達跌逾10%，現報209.94美元。

【01：17】恐慌指數VIX急升35%， 衝上38.94高位，刷新2020年後期以來即市高位。

【01：15】道指跌逾1000點，成分股普跌。微軟跌逾6%，波音跌5.8%。

【00：52】 道指瀉915點，跌幅2.7%， 報33350點；納指挫545點，跌幅3.96%， 報13223點；標指跌120點，跌幅2.75%， 報4276點。

【00：41】歐洲股市普遍下跌；歐洲1STOXX 600指數收跌18點，跌幅3.8%，報456點；
德國DAX30指數收跌592點，跌幅3.8%，報15011點；
英國富時100指數收跌196點，跌幅2.6%，報7297點；
法國CAC40指數收跌280點，跌幅3.97%，報6787點。 

【23：10】道指跌逾800點，納指跌近3.1%，標指跌近2.8%。

【23：06】道指跌667點，納指跌2.5%，標指跌2.3%。Tesla（美：TSLA）跌8%、Nvidia（美：NVDA）跌6%，蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）跌近2%。

【22：30】美股開市，道指跌518點，納指跌2.2%，標指跌1.7%。

【22：15】美股期貨跌幅擴大，跌穿34000關，低見33719點，最多跌438點，納指期貨跌2%。

【21：06】烏克蘭局勢緊張，歐股跌近2%，俄羅斯股市下跌逾6%，盧布急跌2%。標指上周創2020年3月以來最差表現後，美股期貨跌幅擴大，跌114點，納指期貨跌0.8%。

【18：40】烏克蘭局勢緊張，歐股大跌，法股跌近2%，德股跌逾1.6%，俄羅斯MOEX指數急挫逾6%。

【17：22】道指期貨升77點，納指期貨升0.4%。

【12：26】道指期貨升226點，報34491點；標指期貨升31點，報4429點；納指期貨升112點或0.8%，報14551點。

【12：18】【bitcoin】比特幣高位回吐近半　炒賣比特幣的薩爾瓦多總統要被迫去麥當勞打工？

【08：42】【Bitcoin】比特幣周末曾跌至近34000美元水平　高位累挫逾五成

【07：30】市場憂慮聯儲局收緊貨幣政策，疊加Omicron變種病毒拖累經濟復甦，美股上周五尾段跳水，道指收市跌450點，報34265點；標指跌84點，報4397點；納指跌385點或2.72%，報13768點。

*買美股策略要調整 ARKK已玩完？《開市追揸沽》為你分析*【按此即睇】 

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 美國聯儲局 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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